Ναταλί Κάκκαβα για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο το έφερε τηλεοπτικά η κυρία Χριστοπούλου…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ναταλί Κάκκαβα
Φωτογραφία: Instagram/n.kakkava

Την συνέντευξη που έδωσε το πρωί της Κυριακής (16/11) η Έλενα Χριστοπούλου στην Σίσσυ Χρηστίδου, σχολίασαν στην εκπομπή τους ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα. Η οικοδέσποινα του «Εδώ Tv!», αφού προβλήθηκε το απόσπασμα, αναφέρθηκε σε ένα σημείο που φέρεται να υπάρχει στην αγωγή που κατέθεσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, και στη συνέχεια μίλησε για το μοντέλο και παρουσιάστρια, την τηλεοπτική της πορεία και τον ρόλο της artist manager σε αυτή.

Συγκεκριμένα, μετά την προβολή του αποσπάσματος από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, η Ναταλί Κάκκαβα είπε ότι: «Εμείς από την πλευρά μας εδώ ως εκπομπή, δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες τις δικαστικές, αυτά έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Θέλω να πούμε δύο πράγματα, κάτι που μου έκανε εντύπωση και ίσως έχει αξία σχολιασμού.

Στην αγωγή που έχει καταθέσει η Ηλιάνα στην κυρία Χριστοπούλου, έχει γράψει κάπου ότι “υπέσκαπτε την επαγγελματική μου πρόοδο, μου έσκαβε τον λάκκο, λάβωσε την εικόνα μου στον χώρο των media”».

Επιπλέον, η παρουσιάστρια ανέφερε πως: «Προσωπικά, και είναι δική μου υποκειμενική άποψη, εγώ την Ηλιάνα την γνώρισα μέσα από την κυρία Χριστοπούλου. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο το έφερε τηλεοπτικά η κυρία Χριστοπούλου.

Της δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες τηλεοπτικά, και μάλιστα να σας πω και κάτι και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ήταν και λίγο το “ανέκδοτο” της τηλεοπτικής πιάτσας, ότι ήταν μία κοπέλα η οποία παρά τις απανωτές αποτυχίες της τηλεοπτικά, κάθε χρόνο είχε προτάσεις για εκπομπές και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μάλιστα, όλοι λέγαμε ότι αυτό οφείλεται αποκλειστικά στις προσπάθειες, στις ενέργειες, και στις γνωριμίες της κυρίας Χριστοπούλου!».

