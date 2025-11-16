Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της Νάνσυς Αντωνίου – «Σε ευχαριστώ για το ταξίδι που κάνουμε…»

Μία πολύ τρυφερή ανάρτηση έκανε την Κυριακή (16/11) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Με αυτή, ο επιτυχημένος παρουσιαστής θέλησε να ευχηθεί και δημόσια στη σύντροφό του, Νάνσυ Αντωνίου, για τα γενέθλιά της. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί περίπου 8 χρόνια, ενώ συνεργάζονται επαγγελματικά σε ραδιόφωνο και τηλεόραση.

Στη δημοσίευσή του, ο επιτυχημένος παρουσιαστής μοιράστηκε με τους ακολούθους του μία κοινή φωτογραφία του με την Νάνσυ Αντωνίου. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έγραψε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε το στιγμιότυπο: «Χρόνια σου πολλά αγάπη μου… Σε ευχαριστώ για το ταξίδι που κάνουμε…».

Σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα, ο παρουσιαστής μιλώντας για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την Νάνσυ Αντωνίου, είχε πει ότι: «Είναι οικογένεια αυτό που έχουμε. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα στον κόσμο. Ο Αναστάσης μένει με την μαμά του, έχει μια υπέροχη μαμά ο Αναστάσης, μεγαλώνουν καταπληκτικά και η Νάνσυ μεγαλώνει με τον Νικόλα, που πλέον είναι σαν παιδί μου. Ο Αναστάσης είναι 10 στα 11 και ο Νικόλας 14 στα 15».

Ακόμα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε εξηγήσει ότι: «Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να είσαι στο σπίτι με τον άνθρωπό σου και να υπάρχει ένα παιδί που να μεγαλώνει στη διπλανή πόρτα και να μην είναι το παιδί σου, εννοώ το βιολογικό. Συναντάς ένα παιδί που πρέπει να αρχίσεις να έχεις συναισθήματα, να νιώθεις πράγματα, να του μάθεις πράγματα, αλλά δεν είναι το παιδί σου. Πέραν του ότι ο Νικόλας έχει επίσης έναν υπέροχο πατέρα, είναι μια υπέροχη οικογένεια, γιατί για μένα ακόμη κι αν κάποιο ζευγάρι χωρίσει, η οικογένεια πάντα θα υπάρχει, όσο υπάρχει ένα παιδί ανάμεσα στους ανθρώπους».