Έλενα Χριστοπούλου για τη δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα…»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου ήταν το πρωί της Κυριακής (16/11) η Έλενα Χριστοπούλου. Η γνωστή artist manager, στη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη της με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα. Η ίδια δήλωσε ότι δεν είχε παραλάβει ακόμα την αγωγή όταν ξεκίνησε να παίζει στα Μέσα το θέμα. Ακόμα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βρει κάτι εξωδικαστικά και εξήγησε τον λόγο, ενώ εξομολογήθηκε ότι «δεν έχω πια συναίσθημα γι’ αυτή την ιστορία».

Μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα, η Έλενα Χριστοπούλου είπε ότι: «Δεν είχα παραλάβει ακόμα την αγωγή και την έβλεπα στα Μέσα. Δεν λέω ότι δεν έχει συμβεί ξανά, απλά είναι το πόσο μπορεί και θέλει κάποιος νομίζω να δημοσιοποιήσει κάτι. Εγώ δεν είχα εκείνη τη στιγμή την άμυνα για να μπορώ να απαντήσω οπουδήποτε, γιατί δεν το είχα καν διαβάσει. Αυτή η ιστορία έχει εξέλιξη, έχει πολλά επεισόδια, δεν το λέω ειρωνικά, οπότε προφανώς περίμενα και προφανώς θα γίνουν και πολλά παραπάνω!».

«Βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως»

Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να τα βρει εξωδικαστικά με την άλλη πλευρά, η artist manager απάντησε: «Όλα αυτά έχουν μια εξέλιξη. Από τον προηγούμενο Νοέμβριο μέχρι και τώρα έχει κλείσει ένας χρόνος. Εγώ λοιπόν βλέπω τίτλους οι οποίοι μένουν και θα μένουν για πάντα. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια και βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως. Από πέρυσι το Νοέμβριο. Οπότε, μοιραία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έβρισκα κάτι εξωδικαστικά, όχι εκ του αποτελέσματος, αλλά από την αρχή του».

«Δεν έχω πια συναίσθημα γι’ αυτή την ιστορία. Στην αρχή είχα συναίσθημα, δεν το κρύβω, αλλά πια είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία που θα εξελιχθεί όπως πρέπει και που είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματα στην αρχή ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν ένα. Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο, με οικειότητα, με αγάπη, με φιλία, με επαγγελματισμό, με εξέλιξη, με πορεία, έχεις συναισθήματα, δεν είσαι ρομπότ. Τώρα πια δεν έχω», ανέφερε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η Έλενα Χριστοπούλου τόνισε ότι: «Δεν μπορώ να απαντήσω στις κάμερες και δεν είναι δουλειά κανενός. Θα απαντήσω στους αρμόδιους με αυτά που έχω στα χέρια μου, με τον άξονά μου και την πεποίθηση και την σιγουριά, ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει. Θα πάνε όλα καλά. Είμαι σίγουρη! Είμαι καλά και ήρεμη μέσα μου. Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου που συμβαίνει, είναι όλοι αυτοί οι τίτλοι οι οποίοι θα με συνοδεύουν μια ζωή. Αλλά επειδή υπάρχει ένα βάθος χρόνου σε αυτή την ιστορία, είμαι σίγουρη ότι στο τέλος, έπειτα από χρόνια, γιατί αυτές οι περιπτώσεις κρατάνε πάρα πολλά χρόνια όπως γνωρίζετε όλοι, όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη που θα πρέπει…».