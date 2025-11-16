Έλενα Χριστοπούλου για τη δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Έλενα Χριστοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/elena_hristopoulou

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου ήταν το πρωί της Κυριακής (16/11) η Έλενα Χριστοπούλου. Η γνωστή artist manager, στη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη της με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα. Η ίδια δήλωσε ότι δεν είχε παραλάβει ακόμα την αγωγή όταν ξεκίνησε να παίζει στα Μέσα το θέμα. Ακόμα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βρει κάτι εξωδικαστικά και εξήγησε τον λόγο, ενώ εξομολογήθηκε ότι «δεν έχω πια συναίσθημα γι’ αυτή την ιστορία».

Μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα, η Έλενα Χριστοπούλου είπε ότι: «Δεν είχα παραλάβει ακόμα την αγωγή και την έβλεπα στα Μέσα. Δεν λέω ότι δεν έχει συμβεί ξανά, απλά είναι το πόσο μπορεί και θέλει κάποιος νομίζω να δημοσιοποιήσει κάτι. Εγώ δεν είχα εκείνη τη στιγμή την άμυνα για να μπορώ να απαντήσω οπουδήποτε, γιατί δεν το είχα καν διαβάσει. Αυτή η ιστορία έχει εξέλιξη, έχει πολλά επεισόδια, δεν το λέω ειρωνικά, οπότε προφανώς περίμενα και προφανώς θα γίνουν και πολλά παραπάνω!».

«Βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως»

Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να τα βρει εξωδικαστικά με την άλλη πλευρά, η artist manager απάντησε: «Όλα αυτά έχουν μια εξέλιξη. Από τον προηγούμενο Νοέμβριο μέχρι και τώρα έχει κλείσει ένας χρόνος. Εγώ λοιπόν βλέπω τίτλους οι οποίοι μένουν και θα μένουν για πάντα. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια και βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως. Από πέρυσι το Νοέμβριο. Οπότε, μοιραία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έβρισκα κάτι εξωδικαστικά, όχι εκ του αποτελέσματος, αλλά από την αρχή του».

«Δεν έχω πια συναίσθημα γι’ αυτή την ιστορία. Στην αρχή είχα συναίσθημα, δεν το κρύβω, αλλά πια είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία που θα εξελιχθεί όπως πρέπει και που είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματα στην αρχή ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν ένα. Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο, με οικειότητα, με αγάπη, με φιλία, με επαγγελματισμό, με εξέλιξη, με πορεία, έχεις συναισθήματα, δεν είσαι ρομπότ. Τώρα πια δεν έχω», ανέφερε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η Έλενα Χριστοπούλου τόνισε ότι: «Δεν μπορώ να απαντήσω στις κάμερες και δεν είναι δουλειά κανενός. Θα απαντήσω στους αρμόδιους με αυτά που έχω στα χέρια μου, με τον άξονά μου και την πεποίθηση και την σιγουριά, ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει. Θα πάνε όλα καλά. Είμαι σίγουρη! Είμαι καλά και ήρεμη μέσα μου. Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου που συμβαίνει, είναι όλοι αυτοί οι τίτλοι οι οποίοι θα με συνοδεύουν μια ζωή. Αλλά επειδή υπάρχει ένα βάθος χρόνου σε αυτή την ιστορία, είμαι σίγουρη ότι στο τέλος, έπειτα από χρόνια, γιατί αυτές οι περιπτώσεις κρατάνε πάρα πολλά χρόνια όπως γνωρίζετε όλοι, όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη που θα πρέπει…».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Για την σοκολάτα που δεν έφαγα ποτέ, δεν έφταιξα εγώ!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Προέδρου του Συλλόγου Διαβητικών ...

Η Gwyneth Paltrow αποκαλύπτει ότι κάνει εμμονικές σκέψεις – Πώς αντιμετωπίζει το άγχος;

Αυτή είναι η λίστα με τους φόρους που μειώνονται από το 2026

Μετρό-Πολυτεχνείο: Αυτοί είναι οι σταθμοί που θα κλείσουν αύριο

Πώς να ενεργοποιήσεις το Secure Boot στα Windows 11 για μέγιστη προστασία του υπολογιστή σου

Ο ήλιος εκτόξευσε τη 2η ισχυρότερη έκλαμψη του 2025 – Προκλήθηκαν ραδιοφωνικές διακοπές στην Αφρική
περισσότερα
14:34 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Η Ελένη Φουρέιρα κάνει πατίνι με τον γιο της – Η τρυφερή στιγμή στο πάρκο – ΒΙΝΤΕΟ 

Η Ελένη Φουρέιρα διανύει χωρίς αμφιβολία μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής της. Από...
11:41 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Λάκης Γαβαλάς για Παπαγεωργίου – Χριστοπούλου: «Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί μεγαλοποιούν τα πράγματα – Στο τέλος θα λυθεί»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς, σχολιάζοντας τη μήνυση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου κατά τη...
10:59 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» – Τι αποκάλυψε για την εποχή που έγραφε τραγούδια με ψευδώνυμο

Καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής “Αστερόσκονη” στο Action24 ήταν τα μεσάνυχτα του Σαββάτο...
05:03 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Έφη Πίκουλα για τις τελευταίες στιγμές της Βουγιουκλάκη: «Ήρθε να τη δει κυρία του θεάτρου κι η Αλίκη ενοχλημένη της είπε…»

Η Έφη Πίκουλα μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «Καλημέρα είπαμε;» και στον δημοσιογράφο Κωνσταντίν...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα