Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» – Τι αποκάλυψε για την εποχή που έγραφε τραγούδια με ψευδώνυμο

Καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής “Αστερόσκονη” στο Action24 ήταν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (15/11) ο Κώστας Τουρνάς. Ο σπουδαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός μίλησε για την επαγγελματική και προσωπική του ζωή, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε.

«Στη μεταπολίτευση το δικό μου τραγούδι δεν ήταν σε ζήτηση. Πέρασα πολύ δύσκολα. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να γράψω κάποια τραγούδια, να τα διοχετεύσω σε κάποιους ανθρώπους που είχαν κάποιες πιθανότητες να τα πάνε μπροστά και να μου δημιουργήσουν και ένα εισόδημα για να μπορέσω να βγάλω τα δύσκολα χρόνια. Τότε έγραψα τραγούδια, μέχρι και λαϊκά και όλα τα οποία κυκλοφόρησαν με ψευδώνυμο. Όταν ο άνθρωπος τη βουτιά την κάνει αρκετά βαθιά εντός του, στο τέλος δεν διαφέρει με τους άλλους. Μιλάνε την ίδια γλώσσα, έχουν το ίδιο αίσθημα, έχουν το ίδιο συναίσθημα, τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες ελευθερίες, τον ίδιο πόνο, ε, τότε μπορείς να επικοινωνήσεις. Το ζητούμενο είναι πόσο βαθιά μπορώ να χωθώ μέσα μου και να αποδείξω πράγματα. Και πιστεύω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ό,τι ήταν πολύ βαθύ προσωπικό μου απέκτησε και μια λαϊκότητα».

«Είναι ευλογία το τραγούδι. Στα δύσκολα θα γονατίσει, θα νιώσει απελπισία, θα νιώσει δυσκολία… Το τραγούδι έχει τα δύσκολά του, αλλά είναι τόση η ευλογία του να μπορείς να στέκεσαι μπροστά στους ανθρώπους, να εισπράττεις αυτό που σου δίνουν, να μοιράζεσαι αυτό που έχεις να δώσεις εσύ και στο τέλος να φεύγεις με μια γαλήνη που δεν σ’ τη δίνει σχεδόν τίποτα στη ζωή. Δεν σ’ τη δίνουν τα χρήματα, η κοινωνική αναγνώριση, μια ωραία αλλαξιά να ντυθείς και να βγεις, η εξουσία… Παίρνεις τόσα πολλά πράγματα από αυτή τη συνδιαλλαγή που μου είναι δύσκολο ακόμα και να τα περιγράψω γιατί δεν τα ξέρω κιόλας. Απλώς νιώθω την ευλογία τους και νιώθω ευλογημένος.

Και ενώ τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, ας πούμε, υπήρξαν φίλοι οι οποίοι μου λέγανε “στάθηκες τυχερός γιατί αυτό που αγάπησες να κάνεις το κάνεις και επάγγελμα”. Λέω “δεν στάθηκα τυχερός, επέλεξα και επέμεινα”. Γιατί είχε και δυσκολίες, δεν ήταν ποτέ εύκολο. Αλλά μοιάζει έτσι επειδή ανεβαίνεις στη σκηνή και τραγουδάς και παίζεις την κιθάρα. Μοιάζει ότι είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι. Αλλά τα οφέλη στο τέλος είναι τόσα πολλά που λες νιώθω ευλογημένος που ο κόσμος μου επέτρεψε τόσα πολλά χρόνια να είμαι μπροστά του. Νιώθω ευγνώμων που όλη μου τη ζωή, μέχρι σήμερα, περίπου 55 χρόνια μπόρεσα και ζούσα από αυτό που κάνω. Και ζούσα άλλοτε καλύτερα, άλλοτε πιο σφιγμένα, δεν με απασχολούσε όμως. Η ευχαρίστησή μου ήταν να μου δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ».

Τι λέει για την τραπ

«Έχουμε ωραίους ερμηνευτές, ωραίες φωνές, ικανές φωνές, ζεστές φωνές. Είναι ευχάριστο το ότι είναι ανησύχαστοι και συνέχεια είναι σε μια δραστηριότητα. Όσο πιο ανήσυχοι είναι, τόσο πιο ζωντανά είναι τα πράγματα και σε καλό δρόμο. Τώρα, αν δεν είναι ένα είδος τραγουδιού που γοητεύει εμένα, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά με γοητεύει η ανησυχία, με γοητεύει το ότι ένα παιδί το οποίο δεν έχει προικιά, δεν έχει παρελθόν, δεν έχει σπουδάσει, δεν έχει ένα εξαιρετικό ερμηνευτικό ταλέντο, βρίσκει έναν τρόπο, εκφράζεται, το κάνει καλά, δίνει κάτι στον κόσμο. Αυτό ξεκινάει απ’ την ανησυχία του, απ’ το ανήσυχο πνεύμα του. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να περάσει γενιά που δεν θα μας δώσει τέτοιους ανθρώπους».

«Ζω από το τραγούδι από τότε που ξεκίνησα. Δεν είχα ούτε άλλους πόρους, ούτε περιουσιακά στοιχεία, ζούσα απ’ αυτό μόνο. Γι’ αυτό και πέρασα δύο – τρεις εποχές που ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Το θέμα είναι ότι εγώ έχω μια άγνοια φόβο με κάποιο τρόπο και δεν βουλιάζω σ’ αυτό. Γιατί σήμερα άμα πεις σε έναν άνθρωπο που άγχεται για τις δυσκολίες που υφίσταται και που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, άμα του πεις ποια θα ήταν μια χρυσή σκέψη να έκανε για να αντέξει και να πάει παρακάτω, η χρυσή σκέψη δεν είναι τι μου λείπει, αλλά τι μπορώ να κάνω. Την ώρα που είναι όλα αρνητικά, εχθρικά και δύσκολα αυτή είναι η απάντηση. Εγώ αυτό το είχα φύσει και θέσει. Τι μπορώ να κάνω. Άμα όμως φοβηθείς, δειλιάσεις και βουτήξεις μέσα σου, τότε ακινητοποίησε, τότε δεν κάνεις τίποτα και μόνο ο χρόνος μπορεί να θεραπεύσει τα πράγματα», είπε ο γνωστός καλλιτέχνης.

Τι είπε για τον Νίκο Οικονομόπουλο

«Είχα δει τον Νίκο Οικονομόπουλο σε ένα παιχνίδι που είχε πάει για να διαγωνιστεί, το παρουσίαζε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Είχα πάει ως καλεσμένος στον τελικό, έπαιξα μερικά τραγούδια και στο τέλος ερχόντουσαν όλοι οι διαγωνιζόμενοι και λέγαμε το “Άνθρωπε αγάπα”, ατάκα-ατάκα. Φεύγοντας από εκεί και πηγαίνοντας στον διάδρομο του είπα: “Νίκο μου, θα πεθάνεις τραγουδιστής και επιτυχημένος”. Εκείνος έμεινε έκπληκτος. Θεωρούσα ότι ήταν ήδη ώριμος και εξαιρετικά ικανός. Δεν είναι ο μόνος. Είναι πολλοί καλλιτέχνες που είναι χαρισματικοί ερμηνευτικά», ανέφερε ο Κώστας Τουρνάς.