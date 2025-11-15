Ναταλί Κάκκαβα: «Έχει ξεκινήσει ο ηλικιακός ρατσισμός, “γιαγιάκα γέρασες, κρέμασες και συ” μου γράφουν»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ναταλί Κάκκαβα: «Έχει ξεκινήσει ο ηλικιακός ρατσισμός, “γιαγιάκα γέρασες, κρέμασες και συ” μου γράφουν»

Η Ναταλί Κάκκαβα και ο Γρηγόρης Γκουντάρας μίλησαν στην κάμερα του «Πρωινού» με τον Γιώργο Λιάγκα, με αφορμή το νέο τηλεοπτικό τους εγχείρημα. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον ηλικιακό ρατσισμό που, όπως είπε, αντιμετωπίζει στα social media, αλλά και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται.

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως «έχω δεχθεί πολλά αρνητικά σχόλια. Τώρα τελευταία δέχομαι σχόλια και για την ηλικία μου. Ναι, έχει ξεκινήσει και ο ηλικιακός ρατσισμός. Είμαι 47 χρονών και το λέω, δεν έχω κρύψει ποτέ την ηλικία μου». Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι τα σχόλια έχουν γίνει πιο έντονα, λέγοντας: «Μου φαίνεται ή δεν μου φαίνεται, είναι εντυπωσιακό ότι πλέον είναι αρκετά τα σχόλια τα οποία λένε “έλα τώρα και συ, γιαγιάκα, γέρασες” ή “έλα τώρα, κρέμασες και συ”. Είμαστε άνθρωποι και μας χαλάει την ψυχολογία”».

Η ίδια παραδέχθηκε πως αυτά τα μηνύματα την επηρεάζουν: «Εμένα με επηρεάζει όλο αυτό, με στενοχωρεί και το κουβαλάω. “Πάλι μας φόρεσε ο Γκουντάρας τη γυναίκα του” λένε, επίσης, συνέχεια. Δεν είναι πολύ άδικο;» ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι πραγματική η αγάπη που έχετε με τον σύντροφό σας; 8 τρόποι να το καταλάβετε

Νέες προσεγγίσεις για τη μείωση βλάβης από το κάπνισμα – Εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση

ΟΔΔΗΧ: Τέλος στις εκδόσεις ομολόγων για το 2025 – Ακυρώνεται η δημοπρασία της 19ης Νοεμβρίου

Βαρόμετρο ΣΕΣΜΑ: Πόσο αισιόδοξοι είναι οι Έλληνες μάνατζερ για την ελληνική οικονομία – Τα 3 πιο σημαντικά εμπόδια στην επι...

Το Nano Banana έφτασε στο Google Photos – Δείτε τι περιλαμβάνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
04:00 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Θα κάτσω να ικανοποιήσω τα δικά μου θέλω και κανενός άλλου

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για τις σχέσεις και τα ανεκπλήρωτα όνειρα που αναγκάστηκε να αφήσ...
23:22 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Πιατάς για Μάρκο Σεφερλή: «Είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε ο Δημήτρης Πιατάς, η οποία προβλήθηκε ...
21:46 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: «Έκανα μια επέμβαση, είμαι στο νοσοκομείο» – Η αποκάλυψη της influencer

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11), αποκάλυψε με μία ανάρτησή της στον...
21:20 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Γιάννης Τσιμιτσέλης για τον χωρισμό από την Βάσω Λασκαράκη: «Εξελίχθηκε καλά στην πορεία»

Στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube, ήταν καλεσμένος ο Γιάννης Τσιμιτσ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα