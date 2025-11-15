Ναταλί Κάκκαβα: «Έχει ξεκινήσει ο ηλικιακός ρατσισμός, “γιαγιάκα γέρασες, κρέμασες και συ” μου γράφουν»

Η Ναταλί Κάκκαβα και ο Γρηγόρης Γκουντάρας μίλησαν στην κάμερα του «Πρωινού» με τον Γιώργο Λιάγκα, με αφορμή το νέο τηλεοπτικό τους εγχείρημα. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον ηλικιακό ρατσισμό που, όπως είπε, αντιμετωπίζει στα social media, αλλά και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται.

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως «έχω δεχθεί πολλά αρνητικά σχόλια. Τώρα τελευταία δέχομαι σχόλια και για την ηλικία μου. Ναι, έχει ξεκινήσει και ο ηλικιακός ρατσισμός. Είμαι 47 χρονών και το λέω, δεν έχω κρύψει ποτέ την ηλικία μου». Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι τα σχόλια έχουν γίνει πιο έντονα, λέγοντας: «Μου φαίνεται ή δεν μου φαίνεται, είναι εντυπωσιακό ότι πλέον είναι αρκετά τα σχόλια τα οποία λένε “έλα τώρα και συ, γιαγιάκα, γέρασες” ή “έλα τώρα, κρέμασες και συ”. Είμαστε άνθρωποι και μας χαλάει την ψυχολογία”».

Η ίδια παραδέχθηκε πως αυτά τα μηνύματα την επηρεάζουν: «Εμένα με επηρεάζει όλο αυτό, με στενοχωρεί και το κουβαλάω. “Πάλι μας φόρεσε ο Γκουντάρας τη γυναίκα του” λένε, επίσης, συνέχεια. Δεν είναι πολύ άδικο;» ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής.