GNTM: Γιασμίν ή Μιχάλης; – Ποιο επίδοξο μοντέλο αποχώρησε από το ριάλιτι μόδας; – «Αυτά τα μάτια δεν θα τα ξεχάσω εύκολα»

Το νέο επεισόδιο του GNTM στο STAR έφερε ένταση και ανατροπές, καθώς η δοκιμασία, που είχε ατμόσφαιρα από Τρούμπα και «Κόκκινα Φανάρια», οδήγησε έναν διαγωνιζόμενο εκτός παιχνιδιού. Οι κριτές κλήθηκαν όπως πάντα να αξιολογήσουν τις λήψεις των παικτών, αφού τα αγόρια και τα κορίτσια προσπάθησαν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους για να μείνουν ασφαλείς σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο του διαγωνισμού.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε σταδιακά ποιοι συνεχίζουν, με την Ξένια να συγκεντρώνει την καλύτερη βαθμολογία της βραδιάς. Αντίθετα, η Γιασμίν και ο Μιχάλης έμειναν τελευταίοι, με τον κίνδυνο της εξόδου να βρίσκεται μπροστά τους.

«Ένας από τους δύο έχει την ευκαιρία να παραμείνει στο σπίτι του GNTM και αυτός ή αυτή είναι… η Γιασμίν! Γιασμίν έχεις μια τελευταία ευκαιρία, δούλεψε το διαφορετικά γιατί μπορείς» είπε η παρουσιάστρια. Στη συνέχεια, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό και τους παίκτες ότι η Γιασμίν συνεχίζει στο ριάλιτι, ενώ ο Μιχάλης αποχωρεί από το GNTM.

Κατά την αποχώρησή του, η παρουσιάστρια τον αποχαιρέτησε λέγοντάς του: «Μιχάλη μου, αυτά τα μάτια δεν θα τα ξεχάσω εύκολα! Και αυτή την αγκαλιά. Έτσι, αν έμπαινες στα σετ, με τέτοια ζουλαμάρα… ζούλα με, ζούλα με. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να ελευθερωθείς τώρα, να ξεφύγεις και να βγεις. Μπορεί το GNTM να μην είναι για σένα, είναι όμως εκεί έξω για σένα».