GNTM: Γιασμίν ή Μιχάλης; – Ποιο επίδοξο μοντέλο αποχώρησε από το ριάλιτι μόδας; – «Αυτά τα μάτια δεν θα τα ξεχάσω εύκολα»

Enikos Newsroom

Media

GNTM: Γιασμίν ή Μιχάλης; – Ποιο επίδοξο μοντέλο αποχώρησε από το ριάλιτι μόδας; – «Αυτά τα μάτια δεν θα τα ξεχάσω εύκολα»

Το νέο επεισόδιο του GNTM στο STAR έφερε ένταση και ανατροπές, καθώς η δοκιμασία, που είχε ατμόσφαιρα από Τρούμπα και «Κόκκινα Φανάρια», οδήγησε έναν διαγωνιζόμενο εκτός παιχνιδιού. Οι κριτές κλήθηκαν όπως πάντα να αξιολογήσουν τις λήψεις των παικτών, αφού τα αγόρια και τα κορίτσια προσπάθησαν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους για να μείνουν ασφαλείς σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο του διαγωνισμού.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε σταδιακά ποιοι συνεχίζουν, με την Ξένια να συγκεντρώνει την καλύτερη βαθμολογία της βραδιάς. Αντίθετα, η Γιασμίν και ο Μιχάλης έμειναν τελευταίοι, με τον κίνδυνο της εξόδου να βρίσκεται μπροστά τους.

«Ένας από τους δύο έχει την ευκαιρία να παραμείνει στο σπίτι του GNTM και αυτός ή αυτή είναι… η Γιασμίν! Γιασμίν έχεις μια τελευταία ευκαιρία, δούλεψε το διαφορετικά γιατί μπορείς» είπε η παρουσιάστρια. Στη συνέχεια, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό και τους παίκτες ότι η Γιασμίν συνεχίζει στο ριάλιτι, ενώ ο Μιχάλης αποχωρεί από το GNTM.

Κατά την αποχώρησή του, η παρουσιάστρια τον αποχαιρέτησε λέγοντάς του: «Μιχάλη μου, αυτά τα μάτια δεν θα τα ξεχάσω εύκολα! Και αυτή την αγκαλιά. Έτσι, αν έμπαινες στα σετ, με τέτοια ζουλαμάρα… ζούλα με, ζούλα με. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να ελευθερωθείς τώρα, να ξεφύγεις και να βγεις. Μπορεί το GNTM να μην είναι για σένα, είναι όμως εκεί έξω για σένα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι πραγματική η αγάπη που έχετε με τον σύντροφό σας; 8 τρόποι να το καταλάβετε

Νέες προσεγγίσεις για τη μείωση βλάβης από το κάπνισμα – Εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση

ΟΔΔΗΧ: Τέλος στις εκδόσεις ομολόγων για το 2025 – Ακυρώνεται η δημοπρασία της 19ης Νοεμβρίου

Βαρόμετρο ΣΕΣΜΑ: Πόσο αισιόδοξοι είναι οι Έλληνες μάνατζερ για την ελληνική οικονομία – Τα 3 πιο σημαντικά εμπόδια στην επι...

Το Nano Banana έφτασε στο Google Photos – Δείτε τι περιλαμβάνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:16 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Φως στο Τούνελ: Ντυμένη στα μαύρα η Αγγελική Νικολούλη – Λύγισε μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της

Η επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη με την εκπομπή Φως στο Τούνελ, το βράδυ της Παρασκευής (14...
18:27 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

GNTM: Το παιχνίδι «Θάρρος ή Αλήθεια» μετατρέπει το σπίτι σε πεδίο αποκαλύψεων

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 7/11) η Αγγέλικα Κύρου ήταν αυτή που αποχώρησε από το GNT...
18:05 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ο Γιατρός: Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τον Ανδρέα, απόψε στις 22:00

Τι θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Ο Γιατρός” απόψε στις 22:00 στον A...
17:10 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Το σόι σου: Ακόμη ένα διπλό, απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 20.00 στον Alpha

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι σε νέες περιπέτειες στο διπλό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα