Φως στο Τούνελ: Εξελίξεις στην υπόθεση της Αμαλιάδας – Βασική ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, η Ειρήνη Μουρτζούκου

Νέες εξελίξεις φαίνεται να υπάρχουν στην υπόθεση της Αμαλιάδας με τα νεκρά παιδιά, σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», η οποία αποκάλυψε νέο κύκλο στοιχείων γύρω από τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη. Η Ειρήνη Μουρτζούκου, που βρίσκεται ήδη προφυλακισμένη για τον θάνατο τεσσάρων παιδιών, καλείται τώρα να δώσει εξηγήσεις και για την πέμπτη αυτή υπόθεση. Η Εισαγγελική Αρχή την θεωρεί πλέον τη μοναδική ύποπτη και για αυτήν τη νέα παιδοκτονία, γεγονός που δείχνει ότι ο κύκλος της υπόθεσης βαδίζει προς την ολοκλήρωσή του.

Λίγο πριν από τις νέες αποκαλύψεις, δημοσιογράφος της εκπομπής μίλησε με τη μητέρα της Ειρήνης, η οποία περιέγραψε την κατάσταση που βιώνει η οικογένεια. «Έχουμε να μιλήσουμε περίπου μια εβδομάδα. Περιμένει να δει τι γίνεται με τον Παναγιώτη. Τα γυρίζει όλα πίσω μπρος. Τώρα λέει ότι δεν τα έχει σκοτώσει. Δεν βγάζεις άκρη μαζί της. Με παρακαλεί να πάω να την δω αλλά εγώ αλήθεια δεν θέλω. Είναι πολύ δύσκολο, ένα παιδί στο χώμα και ένα παιδί στη φυλακή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η μητέρα της θεωρεί αναμενόμενο το γεγονός ότι η Ειρήνη κατηγορεί την Πόπη για τον Παναγιωτάκη, επισημαίνοντας πως στόχος της ήταν να πάρει κάποιον μαζί της. «Ήταν κάτι που το έλεγε πως ήθελε να πάρει κάποιον μαζί της. Έχει εμμονή με την Πόπη όπως και μαζί μου. Είναι σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα και να κάνει διακοπές εκεί μέσα. Σαν να ζει τη ζωούλα της. Αλήθεια αναρωτιόμουν πως γίνεται να γελάει και να κοιμάται, ενώ έχει κάνει αυτά τα πράγματα και τη ρώτησα. Δεν μπορεί να μου απαντήσει…», προσθέτει.

Παράλληλα, η μητέρα της Ειρήνης αναρωτιέται γιατί καθυστερεί η έρευνα για τον Παναγιωτάκη, τονίζοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για τις τελευταίες εξελίξεις. «Αφού έχουν κάνει όλη την έρευνα γιατί δεν λένε τι έγινε και με αυτό το παιδί. Από τον Παναγιωτάκη ξεκινήσαμε και βρέθηκαν τα υπόλοιπα. Την Πόπη την κατηγορεί από εμμονή. Έχουν ψάξει τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα… Οι άλλοι που πρέπει να κυνηγηθούν είναι οι ιατροδικαστές. Γιατί όλα ξεκίνησαν από τα λάθη τους. Αν είχαν βγάλει σωστές ιατροδικαστικές και είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο να κλάψουμε τόσα παιδάκια…», καταλήγει.