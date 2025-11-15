Με πυραύλους Neptune χτύπησε η Ουκρανία την Ρωσία στο λιμάνι Νοβοροσίσκ – Ανεστάλη η εξαγωγή του πετρελαίου

Με πυραύλους Neptune χτύπησε η Ουκρανία την Ρωσία στο λιμάνι Νοβοροσίσκ – Ανεστάλη η εξαγωγή του πετρελαίου

Με μια στοχευμένη επίθεση στο λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, η Ουκρανία κατάφερε να πλήξει την «καρδιά» της ρωσικής οικονομίας, σταματώντας τις εξαγωγές πετρελαίου και ανεβάζοντας τις τιμές του αργού. Το χτύπημα αυτό αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης μιας μεγάλης διαταραχής στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς η διακοπή της ροής 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, που αντιστοιχεί στο 2% της παγκόσμιας προσφοράς, έπληξε άμεσα τις ρωσικές οικονομικές υποδομές και περιόρισε την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική της επιχείρηση.

Η ουκρανική επίθεση ανέδειξε τη σημασία των εξαγωγών πετρελαίου για τη Ρωσία, αφού τα έσοδα από το πετρέλαιο αποτελούν βασικό πυλώνα της χρηματοδότησης του πολέμου. Οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους κρουζ Neptune και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοχεύοντας κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τερματικούς σταθμούς και αγωγούς. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία Transneft αναγκάστηκε να αναστείλει την προμήθεια πετρελαίου προς το λιμάνι, ενώ και η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας σταμάτησε προσωρινά τις φορτώσεις από τον γειτονικό τερματικό σταθμό, Γιούζναγια Οζερέεβκα. Η αναστολή της λειτουργίας τους ενίσχυσε τον διεθνή προβληματισμό για την επάρκεια της παγκόσμιας προμήθειας ενέργειας και ανέβασε τις τιμές του πετρελαίου πάνω από 2%.

Η επίθεση αυτή επιβεβαίωσε τη στρατηγική επιλογή της Ουκρανίας να στοχεύει τις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις ώστε να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να στηρίζει την πολεμική της δραστηριότητα. Η καταστροφή των υποδομών αυτών έχει άμεσες συνέπειες για τη ρωσική οικονομία και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο στο οποίο η Ουκρανία χτυπά και άλλες στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων, με στόχο να αποδυναμώσει τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις, σιτηρά και εμπορευματοκιβώτια στο Νοβοροσίσκ. Ένα πλοίο που βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι υπέστη ζημιές, με τρία μέλη του πληρώματος να τραυματίζονται. Σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους, η καταστροφή απαιτεί άμεση ανταπόκριση, με περισσότερους από 170 εργαζομένους και 50 μονάδες εξοπλισμού να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης των υποδομών, ώστε να περιοριστεί η έκταση των ζημιών και να επανέλθει η λειτουργία του λιμανιού.

