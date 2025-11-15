Μπαρτζώκας: Χρειαζόμασταν κάτι παραπάνω για να κερδίσουμε

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην ανεπαρκή αμυντική απόδοση του Ολυμπιακού και την έλλειψη σκληράδας, που έφεραν την ήττα με 88-87 από την Αρμάνι Μιλάνο.

Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός 88-87: Πάλεψε για την ανατροπή αλλά παραδόθηκε στους Ιταλούς

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου:

«Πρώτα από όλα θα ήθελα να συγχαρώ την Μιλάνο. Μπήκαν στο ματς με φόρα, παίζοντας με τρομερό physicality, ταχύτητα και φυσικά αυτοπεποίθηση. Στο πρώτο μέρος σούταραν με 80% στο δίποντο και 50% στο τρίποντο, μαζί με 5 επιθετικά ριμπάουντ.

Προφανώς η δική μας προσέγγιση στο πρώτο μέρος δεν ήταν επαρκής. Φυσικά αντιδράσαμε στο δεύτερο μέρος και κάνοντας καλύτερες επιλογές επιθετικά και είχαμε κάποιες ευκαιρίες με κάποια hustle plays, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Γενικά (δεν ήταν καλή) η αμυντική μας προσέγγιση και η έλλειψη physicality. Είναι ενδεικτικό ότι χάσαμε όλες τις 50-50 μπάλες. Χρειαζόμασταν κάτι παραπάνω για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί βλέπετε ότι η διαφορά τελικά ήταν στον πόντο».

