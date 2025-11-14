Σουηδία: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες από την πτώση λεωφορείου σε στάση στη Στοκχόλμη – «Ήταν εξωπραγματικό, χάος»

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο έπεσε σε στάση, το απόγευμα της Παρασκευής, στο κέντρο της Στοκχόλμης της Σουηδίας, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε απόψε η αστυνομία.

Τα αίτια παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Νάντια Νόρτον στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Η έρευνα θα καθορίσει το τι συνέβη. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι έγινε και δεν θέλω να κάνω εικασίες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα.

Πολλοί αστυνομικοί, ασθενοφόρα και άλλα οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο. Ομάδες διασωστών μπήκαν κάτω από το διώροφο λεωφορείο, κατά τα φαινόμενα για να απεγκλωβίσουν επιβάτες.

Η κεντρική αρτηρία όπου σημειώθηκε το δυστύχημα άνοιξε ξανά για την κυκλοφορία αργά το βράδυ.

 

 

Συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου

Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και σε βάρος του διεξάγεται έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, είπε η εκπρόσωπος. «Θα τον ανακρίνουμε, κατόπιν θα δούμε αν θα αφεθεί ελεύθερος ή αν θα κρατηθεί», πρόσθεσε η Νόρτον.

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Πληροφορήθηκαν την τραγική είδηση, ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε μια στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης. Άνθρωποι που ίσως επέστρεφαν στα σπίτια τους για να βρεθούν με τις οικογένειές τους, τους φίλους τους ή να περάσουν μια ήσυχη βραδιά», σχολίασε.

«Ήταν εξωπραγματικό – Χάος»

Μια αυτόπτης μάρτυρας, η Μισέλ Μακέι, είπε στην εφημερίδα Expressen ότι αποβιβαζόταν από άλλο λεωφορείο στο ίδιο σημείο. «Διέσχισα τον δρόμο και είδα το διώροφο λεωφορείο που έπεσε στον κόσμο που περίμενε στη στάση», είπε. Άνθρωποι φώναζαν και προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες. Η Μακέι, που είναι νοσηλεύτρια, είπε ότι είδε νεκρούς και τραυματίες πεσμένους στο έδαφος. Μαζί με έναν άλλον περαστικό, έναν γιατρό, προσπάθησαν να βοηθήσουν τους αστυνομικούς.

«Μας είπαν να μείνουμε δίπλα στα πτώματα. Στην αρχή, νόμιζα ότι ήταν άσκηση. Ότι ίσως να ήταν κούκλες. Ήταν εξωπραγματικό. Χάος», περιέγραψε.

