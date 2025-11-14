Σοβαρό τροχαίο στη Στοκχόλμη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Σοβαρό τροχαίο συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (14/11) στη Στοκχόλμη, όταν ένα διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση όπου περίμεναν πολίτες, στην περιοχή Östermalm.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία αναφέρει πως πολλά άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί έχουν τραυματιστεί.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό», δήλωσε η Sophie Gunnarsson, εκπρόσωπος τύπου του SL. Ακόμα δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το πώς ακριβώς προκλήθηκε το ατύχημα.

Τουλάχιστον ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ανέφερε το SOS Alarm.

Η περιοχή όπου έγινε το τροχαίο έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί, πυροσβέστες και ασθενοφόρα.