Τίνα Μεσσαροπούλου: «Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει» – Οι πρώτες on air δηλώσεις μετά την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Συγκίνηση στο πλατό της εκπομπής «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία σήμερα γιορτάζει, μίλησε στην εκπομπή για πρώτη φορά μετά την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη στα μέσα Απριλίου ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος ενώ βρισκόταν στην πρωινή σύσκεψη του Μαξίμου, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και πλέον βρίσκεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Μιλώντας στο «Happy Day», δέχτηκε τις ευχές των συνεργατών της και είπε χαρακτηριστικά:

«Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να μας χαίρονται. Σας αγαπώ πάρα πολύ, μου λείπετε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας. Θα τα πούμε εν καιρώ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα γιατί σας αισθάνομαι σαν δεύτερη οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τη διοίκηση, όλους. Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και να είμαι σύντομα κοντά σας».

