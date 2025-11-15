Euroleague: Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή, το απόλυτο στην «διαβολοβδομάδα» η Μπαρτσελόνα – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός παραδόθηκε στο Μιλάνο και γνώρισε την ήττα από την Αρμάνι των πολλών απουσιών με 88-87 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Πειραιώτες να υποχωρούν στο 7-4 στην κατάταξη, λίγο πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί (21/11, 21:15). Την ίδια βραδιά σημειώθηκαν μια πολύ μεγάλη νίκη της Dubai BC επί της Ζάλγκιρις Κάουνας, μια ακόμη μεγαλύτερη της Αναντολού Εφές επί της Μπάγερν Μονάχου, μια ήττα-σοκ για την Παρτιζάν στη Βιλερμπάν, που συνεχίζει να απογοητεύει, ενώ η Μπαρτσελόνα λύγισε τη Βίρτους Μπολόνια, λίγο πριν καθίσει στον πάγκο της ο Τσάβι Πασκουάλ.

Μετά από τρεις σερί νίκες, ο Ολυμπιακός έκανε «στάση» στο Μιλάνο και έχασε την ευκαιρία να αναρριχηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 88-87 από την Αρμάνι για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, με το ρεκόρ τους να πέφτει στο 7-4, ενώ οι Ιταλοί βελτίωσαν το δικό τους στο 6-5.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-43, 67-56, 88-87.

Με «βροχή» τριπόντων, η Μπαρτσελόνα έκαμψε την αντίσταση και της Βίρτους Μπολόνια, κλείνοντας με «δύο στα δύο» τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 88-81 των Ιταλών στη Βαρκελώνη, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-4, την ώρα που η Βίρτους έπεσε στο 5-6 και έχει πλέον αρνητικό απολογισμό. Η Μπαρτσελόνα βασίστηκε στην παραγωγικότητά της και στον γρήγορο ρυθμό της και κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, πριν περιοριστεί από την άμυνα της Βίρτους στην τρίτη περίοδο και βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο (61-67 στο 30΄). Στον επίλογο του αγώνα, με έξι τρίποντα σε αυτό το διάστημα, οι «μπλαουγκράνα» επέβαλαν ξανά τον ρυθμό τους και έφτασαν άνετα στο τελικό 88-81. Πρώτος σκόρερ των νικητών, που ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 14/33 τρίποντα, ήταν ο Κέβιν Πάντερ με 17 πόντους (5/6 τρίποντα), ενώ από τη Βίρτους ξεχώρισε ο Μάθιου Μόργκαν, επίσης με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-43, 61-67, 88-81.

Η Βιλερμπάν σόκαρε την Παρτιζάν, η οποία βρέθηκε μία… ανάσα από το δεύτερο εκτός έδρας φετινό της «διπλό» στη EuroLeague, αλλά στο τέλος κυριάρχησε η «δίψα» των Γάλλων να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά από τέσσερις σερί ήττες. Η γαλλική ομάδα υπερασπίστηκε την έδρα της με το τελικό 88-87 για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-8 και υποχρέωσε το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην έβδομη ήττα του. Η Παρτιζάν έμεινε σε ρόλο… θεατή στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, αλλά στο κρισιμότερο σημείο βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνά της και, με επιμέρους σκορ 9-16 στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, έκανε την ανατροπή (75-79 στο 37΄). Ωστόσο, η Βιλερμπάν απάντησε άμεσα και με σερί 8-0, που ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Γουότσον, πήρε ξανά τον έλεγχο με 83-79 και δεν κοίταξε πίσω. Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Γκλιν Γουότσον και Ντέιβιντ Λάιτι με 18 και 16 πόντους αντίστοιχα, ενώ από την Παρτιζάν των 17 λαθών πάλεψαν οι Στέρλινγκ Μπράουν (20 πόντοι) και Νουέιν Ουάσινγκτον (19 πόντοι). Ο Νικ Καλάθης αγωνίστηκε για 18 λεπτά και είχε απολογισμό 2 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 42-36, 66-63, 88-87.

Η Αναντολού Εφές επέστρεψε στις νίκες και δεν πτοήθηκε από την απώλεια του Σέιν Λάρκιν, βρίσκοντας ξανά θετικό αποτέλεσμα στη EuroLeague μετά από τρεις σερί ήττες. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 74-72 της Μπάγερν Μονάχου για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, ανέβηκε στο 4-7 και υποχρέωσε τους Βαυαρούς στη δεύτερη διαδοχική ήττα τους και έκτη συνολικά. Το σύνολο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ αψήφησε τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, όπως και τις ήδη σημαντικές απουσίες των Γιώργου Παπαγιάννη, Βενσάν Πουαριέ, Ροντρίγκ Μπομπουά, Πι Τζέι Ντόζιερ, και, με τον Αϊζάια Κορντινιέ να βγαίνει μπροστά με 26 πόντους, έφτασε στην επιτυχία. Η τουρκική ομάδα κυριάρχησε στο παρκέ για 31 λεπτά, προηγήθηκε ακόμη και με 15 πόντους (62-47) και με ψυχραιμία άντεξε στην αντεπίθεση της Μπάγερν στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν μέσα από την άμυνά της η γερμανική ομάδα έφτασε μία… ανάσα από την ανατροπή, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της. Από τη Μπάγερν ξεχώρισε ο Αϊζάια Μάικ με 15 πόντους, ενώ ο Σπένσερ Ντινγουίντι αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο στα 3΄ για τη λήξη, όπως και ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς στην εκπνοή, στο δίποντο που θα έστελνε το ματς στην παράταση.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 42-34, 60-47, 74-72.

Η Ντουμπάι ολοκλήρωσε αήττητη τις υποχρεώσεις της στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague και την επόμενη εβδομάδα (20/11) δοκιμάζεται στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα των Εμιράτων υπερασπίστηκε την έδρα της με το τελικό 95-89 απέναντι στη Ζάλγκίρις, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, και υποχρέωσε τους Λιθουανούς στη δεύτερη διαδοχική ήττα τους. Με αυτή την επιτυχία η Ντουμπάι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-6, ενώ η Ζάλγκίρις υποχώρησε στο 7-4, χάνοντας την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή. Η άμυνα της δεύτερης και τρίτης περιόδου, όταν κράτησε τη Ζάλγκίρις στους 14 και 16 πόντους αντίστοιχα, μαζί με τη σταθερή απειλή των Άλεκσα Αβράμοβιτς (16 πόντοι) και Φιόντου Καμπενγκέλε (21 πόντοι, 10 ριμπάουντ) στην επίθεση, αποτέλεσαν τα κλειδιά της νίκης για την Ντουμπάι. Από τη Ζάλγκίρις ξεχώρισε ο Αζουέλας Τουμπάλις με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-34, 45-48, 73-64, 95-89.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα

Πέμπτη (13/11)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 91-79

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-68

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 77-87

Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 90-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 89-83

Παρασκευή (14/11)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 95-89

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 74-72

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 88-87

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 88-81

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 88-87

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)