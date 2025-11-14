Δημήτρης Πιατάς για Μάρκο Σεφερλή: «Είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δημήτρης Πιατάς

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε ο Δημήτρης Πιατάς, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/11). Ανάμεσα σε άλλα, ο καταξιωμένος ηθοποιός αναφέρθηκε στο «Ελεύθερο Θέατρο» και σε ένα συγκεκριμένο σκετς, όπου σατίριζε την Μελίνα Μερκούρη. Ακόμα, ο καλλιτέχνης μίλησε για τον Μάρκο Σεφερλή, τον οποίο χαρακτήρισε ως ένα «τεράστιο κωμικό ηθοποιό».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Δημήτρης Πιατάς είπε ότι: «Εγώ ανδρώθηκα στο θέατρο μέσα στη κωμωδία. Η επιθεώρηση είχε κάνει το “μπαμ”, ήταν το πιο ενδιαφέρον πολιτικό γεγονός και πιο εμπορικό γεγονός. Άνθιζε!

Βρέθηκα στο “Ελεύθερο Θέατρο”. Ήταν μία ομάδα νέων παιδιών, που δεν μας ήξερε κανένας. Ο Φασουλής, η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Γιώργος Κιμούλης, δεν μας ήξερε κανένας. Ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ εξουσία, ανατρέπονται τα πάντα και αποφάσισε η ομάδα να το σατιρίσουμε, που εκείνη την ώρα ήταν η απόλυτη δύναμη.

Εγώ κάποια στιγμή σατίριζα την Μελίνα Μερκούρη, η οποία είχε φτιάξει τα ΔΗΠΕΘΕ και όλα αυτά. Ντύθηκα μανάβης και βγήκα για να διοριστώ στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Μελίνα. Κάποια στιγμή ήρθε η Μελίνα κάτω και εγώ βγήκα και είπα “κυρία Μερκούρη ήρθα για να με πάρετε στο Υπουργείο Πολιτισμού”. Είπα παρουσία της Μελίνας το ποίημα και όταν τελείωσα και με χειροκροτούσε όλος ο κόσμος, της λέω “θα προσληφθώ;”. Θέλω να πω, ήταν η πεμπτουσία της δημοκρατίας».

Μιλώντας για τον Μάρκο Σεφερλή, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Ο Μάρκος Σεφερλής είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γουστάρω την αθωότητα του την παικτική και την επαγγελματοσύνη του τη μοναδική. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία του, καθόλου. Νομίζω ότι τον περιμένει καρέκλα για την Επίδαυρο κάποια στιγμή, απλώς πρέπει να ντυθεί με σωστούς συντελεστές».

