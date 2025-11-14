Γιάννης Τσιμιτσέλης για τον χωρισμό από την Βάσω Λασκαράκη: «Εξελίχθηκε καλά στην πορεία»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιάννης Τσιμιτσέλης
Φωτογραφία: Instagram/gtsimitselis

Στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube, ήταν καλεσμένος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ο καλλιτέχνης στη συνέντευξή του μίλησε και για τον χωρισμό του από την Βάσω Λασκαράκη. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηθοποιοί ήταν μαζί από το 2009. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2013, παντρεύτηκαν και έφεραν στον κόσμο την κόρη τους, Εύα. Τον Σεπτέμβριο του 2017 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, ύστερα από οχτώ χρόνια κοινής ζωής.

«Είναι ζόρι όταν χωρίζεις απλά τι γίνεται, εγώ εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη Βάσω σε σχέση με το μεγάλωμα της μικρής. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι πέντε μέρες από τις επτά με τη μαμά στη καθημερινότητα, παίρνει τρελά βάρη για το πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί.

Εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω και πολλά πράγματα τις δύο ημέρες που θα την πάρω. Δεν μπορώ να είμαι και πάρα πολύ αυστηρός μαζί της, όταν χρειάζεται να είμαι αυστηρός τις δύο μέρες που θα την πάρω. Οπότε είναι καθαρά θέμα επικοινωνίας μεταξύ ενός πρώην ζευγαριού και εμπιστοσύνης που θα δείξει ο ένας στον άλλον», εξομολογήθηκε στην αρχή ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Επιπλέον, ο ηθοποιός είπε ότι: «Αποφασίσαμε από κοινού να χωρίσουμε. Άπαξ και θες να χωρίσεις πορεύεσαι με αυτό και αναλόγως… Έχουν περάσει και δέκα χρόνια, πολλά χρόνια. Κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Ας επενδύσουμε σε αυτά που κερδίζεις. Άμα χάνεις οτιδήποτε, ο χρόνος ας πούμε που χάθηκε, προσπαθείς να τον αναπληρώσεις. Αν είμαστε καλά θα αναπληρωθεί ο χρόνος».

«Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ματσάρουν οι προσωπικότητες και να μπορεί κάποιος να ρίχνει τον εγωισμό του. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν πάει κόντρα στην κόντρα ή να γίνει το παιδί ασπίδα… Έχω ακούσει πολλά απίστευτα πράγματα. Δόξα τω Θεώ ο χωρισμός, που ποτέ δεν είναι ευχάριστος, εξελίχθηκε καλά στην πορεία του, πάντα σε σχέση με το παιδί. Είμαι πάντα ευγνώμων στην Βάσω για αυτό!», κατέληξε.

