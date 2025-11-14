Θάνος Κιούσης: Η εξομολόγηση για τα παιδιά του – «Υπάρχουν φορές που βγαίνω έξω από τα ρούχα μου…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Θάνος Κιούσης
Φωτογραφία: Instagram/mrthanoskiousis

Ο Θάνος Κιούσης το πρωί της Παρασκευής (14/11) κάθισε στον καναπέ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα. Ο παρουσιαστής του «5×5», στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στη σύζυγό του, αλλά και στα δύο παιδιά που έχουν αποκτήσει. Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης είναι παντρεμένος από το 2016 με την Ιωάννα Γραμματικού. Το 2018 ήρθε στον κόσμο ο πρώτος γιος τους, ενώ ένα χρόνο μετά γεννήθηκε και ο δεύτερος.

Περιγράφοντας την πρόταση γάμου που είχε κάνει στη σύζυγό του, ο παρουσιαστής είπε: «Αγόρασα τη στολή, τα γαλόνια και το καπέλο και έφτιαξα μία δική μου στολή που παραπέμπει σε πλωτάρχη, σε ναύαρχο, δεν ξέρω γω τι και πήγα στη σύζυγο να κάνω την πρόταση. Γενικά μου αρέσουν πολύ οι μεταμφιέσεις, μου αρέσει να μπαίνω σε ρόλους».

Σε ερώτηση για το αν είναι αυστηρός μπαμπάς ο Θάνος Κιούσης απάντησε πως: «Έχω το βλέμμα αυτό. Τους έχω πει ότι είναι τρεις οι προειδοποιήσεις. Υπάρχουν φορές, δεν θα έπρεπε, που βγαίνω έξω από τα ρούχα μου, και θα σφίξω ένα χέρι ή θα πιάσω ένα μπράτσο να τσιμπήσω. Μετά μετανιώνω πάρα πολύ και λέω “συγγνώμη που στο έκανα αυτό πριν, αλλά σου έχω πει μία φορά, δύο φορές, τρεις, και δεν με ακούς”. Θα ήθελα να βρίσκω την υπομονή να μην το κάνω αυτό, την τσιμπιά αυτή!».

