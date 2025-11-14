Μαυρίκιος Μαυρικίου: Το βίντεο από το τροχαίο ατύχημα που είχε – «Το περασμένο Σάββατο πέθανα και ξύπνησα ζωντανός»

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου πριν από λίγες ημέρες ήρθε αντιμέτωπος με ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ενώ γυρνούσε σπίτι του ύστερα από μία μουσική εμφάνιση που είχε. Το πρωί της Παρασκευής (14/11), σχεδόν μία εβδομάδα έπειτα από τα όσα έζησε, έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβασε με την μορφή του story, βλέπουμε το αμάξι του το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από το τροχαίο. Τις συγκλονιστικές αυτές εικόνες, ο γνωστός μουσικός συνόδευσε με ένα κείμενο, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά πως «το περασμένο Σάββατο πέθανα… και ξύπνησα ζωντανός».

«Το περασμένο Σάββατο πέθανα… και ξύπνησα ζωντανός. Επέστρεφα από live. Μπροστά μου ένα ζωάκι που δεν ήθελα να πατήσω. Έστριψα το τιμόνι. Και μετά όλα μαύρα. Καπνός. Το αυτοκίνητο έγινε σίδερα. Εγώ έπρεπε να είμαι μέσα σε αυτά. Ζω γιατί φορούσα ζώνη. Ζω γιατί δεν είχα πιεί. Ζω από θαύμα.

Όταν γύρισα σπίτι και είδα τη γυναίκα μου και την κόρη μου, κατάλαβα πόσο κοντά ήμουν να τα χάσω όλα. Στο βίντεο βλέπετε τη στιγμή που με άγγιξε ο θάνατος… Και με άφησε. Αν σας σοκάρει, πέτυχε τον σκοπό του. Φορέστε ζώνη. Μην πίνετε. Να προσέχετε. Μία στιγμή αρκεί για να μην γυρίσετε ποτέ σπίτι. Ευχαριστώ τον Θεό, τους Αγίους, τους αγγέλους. Ευχαριστώ κι εσάς για την αγάπη και τα χιλιάδες μηνύματά σας. Η ζωή συνεχίζεται…», έγραψε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου στο Instagram story του.