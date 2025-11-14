Ουγγαρέζος για Μαλέσκου: «Τα είπαμε εκτός τηλεόρασης και το λύσαμε»

Enikos Newsroom

lifestyle

Δημήτρης Ουγγαρέζος

Στο παρελθόν φαίνεται πως ανήκει πλέον η κόντρα ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και στην Ιωάννα Μαλέσκου.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, μέσα από τον αέρα του Buongiorno, εξήγησε πως με τη διαμεσολάβηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα, οι δυο τους έχουν μιλήσει.

«Είχα πει ότι εγώ, οτιδήποτε έχω με έναν άνθρωπο, αν τα βρούμε εκτός και όχι στην τηλεόραση, είμαι οκ. Έχουμε βρεθεί με την Ιωάννα. Έχουμε πει δυο λόγια. Της είπα τι με πειράζει, μου είπε κι εκείνη τα δικά της, το λύσαμε, οπότε άνοιξε ο δρόμος για να μπει στο dj booth μου. Ο Λάμπρος μεσολάβησε. Πριν έρθει στην Αθήνα είχαμε θέμα» είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

 

