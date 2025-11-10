Δημήτρης Ουγγαρέζος: Σε σκέψεις για να υιοθετήσει παιδί – «Μπορούν και άνδρες να προχωρήσουν στη διαδικασία»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δημήτρης Ουγγαρέζος
Φωτογραφία: d_ougarezos/ Instagram

Σε σκέψεις για να υιοθετήσει ένα παιδί βρίσκεται ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, κάτι που έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή της Φαίης Σκορδά τη Δευτέρα (10/11). Στη διάρκεια του «Buongiorno» και με αφορμή μία συζήτηση που είχαν, η παρουσιάστρια έκανε την χαρμόσυνη αποκάλυψη, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να ενθουσιάζεται και να επικροτεί τον συνάδελφό του, προτείνοντας μάλιστα να έρχεται στο σπίτι του για νταντά.

«Να πω κάτι; Πριν δεν το καταλάβατε, απλά δεν ήξερα και προσπαθούσα να καταλάβω από το βλέμμα του. Κάναμε μία κουβέντα, περί υιοθεσίας. Και εγώ δεν ξέρω τώρα αυτό, μπορεί ένας άνθρωπος να θέλει τον χρόνο του, να το σκεφτεί. Μπορεί να έρθει και ένα παιδάκι με τον βιολογικό τρόπο. Αλλά μακάρι να έρθει ακόμα ένα, μέσω υιοθεσίας. Ζήτησα να κάνει μία συνάντηση με την Φωτεινή Παντζιά», εξήγησε η Φαίη Σκορδά σήμερα.

Απο την πλευρά του, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα της παρουσιάστριας είπε: «Ναι, φυσικά. Όταν έχουμε να δώσουμε αγάπη… Γιατί έχει αλλάξει το καθεστώς και μπορούν και άνδρες να προχωρήσουν στη διαδικασία».

Στη συνέχεια ο Ανδρέας Μικρούτσικος πήρε μέρος στη συζήτηση, αναφέροντας πως: «Για να καταλάβω, κάποιος από εμάς ζητάει αυτό; Δεν το έχω καταλάβει και είμαι εδώ. Ο Δημήτρης; Εκπληκτικό! Μπράβο! Την αγάπη μου! Κάνε το Δημήτρη, θα έρχομαι νταντά όσο χρειάζεται και όσο δεν θα σε πειράζει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο!».

«Το σκέφτεται ο άνθρωπος, δεν θέλω τώρα να τον πιέσω. Την Φωτεινή Παντζιά την φίλη μου, που έχει υιοθετήσει τα δύο παιδιά από την Ουγκάντα, την θυμάσαι; Ζήτησα να μιλήσουν για να τον βοηθήσει, αν το θελήσει!», σημείωσε η Φαίη Σκορδά.

22:34 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

20:51 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

20:06 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

18:43 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

