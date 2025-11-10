Μαριάννα Πουρέγκα: «Δύο χρόνια έχω πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, δεν έχω ζωή στην Αθήνα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαριάννα Πουρέγκα
Φωτογραφία: Instagram/marianna_pouregka

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν το πρωί της Δευτέρας (10/11) καλεσμένη η Μαριάννα Πουρέγκα, την οποία φέτος οι τηλεθεατές απολαμβάνουν στο «Μια νύχτα μόνο». Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, εξηγώντας πως τα τελευταία δύο χρόνια έχει αφοσιωθεί στη δουλειά. Μάλιστα, μίλησε για το πώς βιώνει την αλλαγή από την Θεσσαλονίκη, που έμενε για πολλά χρόνια, στην Αθήνα.

Σε ερώτηση για το αν της έχει προκαλέσει ανασφάλεια η δουλειά του ηθοποιού, η Μαριάννα Πουρέγκα απάντησε: «Η αλήθεια είναι πως όχι, σε μεγάλο βαθμό. Επειδή κάθε έξι μήνες μένουμε άνεργοι καλώς ή κακώς οι ηθοποιοί, και αναζητούμε την επόμενη δουλειά, και πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουμε στους εργοδότες μας ότι είμαστε αυτοί που είμαστε και αξίζουμε, υπάρχει αυτή η ανασφάλεια αλλά κάπως είμαι ήσυχη».

«Νιώθω ότι μου τα φέρνει όμορφα η ζωή. Δουλεύω, είμαι ευγενική και ταπεινή στη δουλειά μου, την κάνω σωστά και το ένα φέρνει το άλλο, αυτό προσπαθώ να πω. Είναι και θέμα τύχης σίγουρα, γιατί πολλές φορές βρίσκονται εκείνη την στιγμή ρόλοι, που τυχαίνει να ταιριάζεις σε αυτούς», εξήγησε σε άλλο σημείο.

Επιπλέον, η ηθοποιός είπε ότι: «Δύο χρόνια έχω πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, καλώς ή κακώς. Δεν έχω ζωή στην Αθήνα, είμαι όλη μέρα από το γύρισμα στη πρόβα, από τη πρόβα στο θέατρο, από το θέατρο στο σπίτι και τούμπαλιν.

Οι ρυθμοί είναι πολύ διαφορετικοί εδώ, ακόμα δεν έχω συνηθίσει τους ρυθμούς της Αθήνας. Δηλαδή βγαίνω και είναι τόσο γρήγορα, τόσο έντονα, τόσο πολλά πράγματα εκεί έξω, που επειδή είμαι πιο ήρεμη μέσα μου πάντα ιδιοσυγκρασιακά, λίγο αντιστέκεται αυτός ο ρυθμός στο μέσα μου».

