Ετεοκλής Παύλου για Σίσσυ Χρηστίδου και απιστία: «Κατάλαβα ότι περνάει σε βίωμα, δεν είναι απλά μια άποψη»

Τα όσα είπε ο Γιώργος Λάγιος την περασμένη εβδομάδα στο «Πρωινό», για το θέμα της απιστίας, σχολίασαν στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, το Σαββατοκύριακο. Η παρουσιάστρια έδειξε να προβληματίζεται με την δήλωση του καθηγητή ψυχοσεξουαλικής θεραπείας και ψυχοθεραπευτή, ο οποίος ανέφερε πως το συγκεκριμένο είδος προδοσίας θα έπρεπε «κανονικά να είναι ποινικό αδίκημα, όπως ήταν παλιά».

Τον προβληματισμό της Σίσσυς Χρηστίδου σχετικά με την απιστία, σχολίασαν την Δευτέρα (10/11) στο «Breakfast@Star». Ο Ετεοκλής Παύλου αφού προβλήθηκε το βίντεο με τις σκέψεις που έκανε η παρουσιάστρια γύρω από το θέμα, είπε ότι: «Στην Σίσσυ παιδιά εγώ, θεωρώ πως ο άνθρωπος κλειδί ήταν ο Παύλος Σταματόπουλος. Δηλαδή, θα μπορούσα όλο αυτό να το είχα ακούσει ως μία άποψη της Σίσσυς.

Όταν όμως άκουσα τον Παύλο να λέει “μήπως να μην σκέφτεσαι τόσο δυνατά, χαμήλωσε λίγο την ένταση”, κατάλαβα ότι περνάει σε βίωμα, δεν είναι απλά μια άποψη».

Μεταξύ άλλων, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε αναφέρει στην εκπομπή της: «Εγώ το σκέφτομαι, αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα! Αν σε εξαπατήσει ένας συνέταιρος, αν σε εξαπατήσουν κάπου αλλού, δεν μπορείς να καταφύγεις στα δικαστήρια; Ο γάμος δεν είναι μια συμφωνία; Δεν κάνεις μια συμφωνία; Δεν υπογράφεις ότι θα είμαστε μαζί, οι δυο μας; Άμα εξαπατηθείς μέσα σε αυτή τη συμφωνία, δεν θα έπρεπε να μπορείς να δικαιωθείς;».

«Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά τώρα που τον άκουσα να το λέει… Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ. Θα μπορούσε να είναι πλημμέλημα! Είναι μια εξαπάτηση που όντως μπορεί να σε οδηγήσει και στο νοσοκομείο και σε σωματική βλάβη. Είναι κακοποίηση και δεν τιμωρείται. Δεν τιμωρείται καθόλου νομικά. Δεν μπορείς να βρεις κάποια δικαίωση μέσα σε αυτό», είχε συνεχίσει.