Φαίη Σκορδά: Οι ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της

Με μία πολύ τρυφερή ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την Κυριακή (9/11) την εγκυμοσύνη της. Μάλιστα, η παρουσιάστρια το πρωί της Δευτέρας, αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της και το φύλο του μωρού που περιμένει, το οποίο είναι κοριτσάκι. Η Φαίη Σκορδά θέλησε σήμερα στο «Buongiorno» να ευχηθεί στην συνάδελφό της για το χαρμόσυνο γεγονός.

Συγκεκριμένα, η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του MEGA, στη διάρκεια του «Buongiorno» ανέφερε πως: «Να πω με την ευκαιρία, με το καλό στην Κατερίνα Καινούργιου γιατί χθες το ανακοίνωσε στο Instagram!».

Υπενθυμίζεται ότι η μέλλουσα μανούλα, στην χθεσινή ανάρτησή της, δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους.

Η Κατερίνα Καινούργιου φοράει ένα λευκό, μάξι, εφαρμοστό φόρεμα, το οποίο αναδεικνύει την φουσκωμένη κοιλίτσα της, ενώ στη λεζάντα του post της έγραψε: «A little miracle on the way (σ.σ. ένα μικρό θαύμα καθ’ οδόν). Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία… Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου».