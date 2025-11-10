Φαίη Σκορδά: Οι ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: Instagram/fayskorda

Με μία πολύ τρυφερή ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την Κυριακή (9/11) την εγκυμοσύνη της. Μάλιστα, η παρουσιάστρια το πρωί της Δευτέρας, αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της και το φύλο του μωρού που περιμένει, το οποίο είναι κοριτσάκι. Η Φαίη Σκορδά θέλησε σήμερα στο «Buongiorno» να ευχηθεί στην συνάδελφό της για το χαρμόσυνο γεγονός.

Συγκεκριμένα, η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του MEGA, στη διάρκεια του «Buongiorno» ανέφερε πως: «Να πω με την ευκαιρία, με το καλό στην Κατερίνα Καινούργιου γιατί χθες το ανακοίνωσε στο Instagram!».

Υπενθυμίζεται ότι η μέλλουσα μανούλα, στην χθεσινή ανάρτησή της, δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους.

Η Κατερίνα Καινούργιου φοράει ένα λευκό, μάξι, εφαρμοστό φόρεμα, το οποίο αναδεικνύει την φουσκωμένη κοιλίτσα της, ενώ στη λεζάντα του post της έγραψε: «A little miracle on the way (σ.σ. ένα μικρό θαύμα καθ’ οδόν). Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία… Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου». 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Υπουργείο Ανάπτυξης: Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου

Μετρό: Σε ποιες γραμμές θα υπάρξουν από αύριο αλλαγές – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα

Κρύβεται λογισμικό κατασκοπείας στο κινητό σας; Πώς να το εντοπίσετε και να το αφαιρέσετε γρήγορα
περισσότερα
17:55 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ετεοκλής Παύλου για Σίσσυ Χρηστίδου και απιστία: «Κατάλαβα ότι περνάει σε βίωμα, δεν είναι απλά μια άποψη»

Τα όσα είπε ο Γιώργος Λάγιος την περασμένη εβδομάδα στο «Πρωινό», για το θέμα της απιστίας, σχ...
16:26 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη για το revenge porn

Για τις 28 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη, σύμ...
13:38 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ελένη Βαΐτσου: «Δεν πιστεύω πως οι ηθοποιοί επειδή εκτίθενται, οφείλουν να ενημερώνουν για τα προσωπικά τους»

Η ηθοποιός Ελένη Βαΐτσου μιλά στο enikos.gr για την επιλογή της να μοιράζεται με το κοινό μόνο...
10:05 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες δηλώσεις για την εγκυμοσύνη – «Νιώθω ευλογημένη, είναι κάτι που ήθελα εδώ και πολλά χρόνια»

Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την Κυριακή (9/11) την εγκυμοσύνη της και σήμερα στην εκπομπ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα