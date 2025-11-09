Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για το «μικρό θαύμα»

Με ανάρτηση στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωση την εγκυμοσύνη της.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες αγκαλιά με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«A little miracle on the way (σ.σ. ένα μικρό θαύμα καθ’ οδόν). Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία…», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου», ανέφερε η παρουσιάστρια.