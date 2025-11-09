Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για το «μικρό θαύμα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου Παναγιώτης Κουτσουμπής

Με ανάρτηση στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωση την εγκυμοσύνη της.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες αγκαλιά με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«A little miracle on the way (σ.σ. ένα μικρό θαύμα καθ’ οδόν). Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία…», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 γυναίκες κοντά στα 50 αποκαλύπτουν γιατί επιλέγουν να βγαίνουν με μικρότερους άνδρες

Πώς να απαλλαγείτε από τις ρυτίδες, σύμφωνα με το Cleveland – Θεραπείες στο σπίτι και το ιατρείο

Ένστολοι: Μηνιαίες αυξήσεις 82 ευρώ έως 575 ευρώ για 140.000 δικαιούχους – Όλες οι λεπτομέρειες

Παράταση έως το 2026 για την έκπτωση φόρου αναβάθμισης κτιρίων – Οι 3 επισημάνσεις της ΠΟΜΙΔΑ

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Η γυναίκα με τα «πιο όμορφα χέρια στον κόσμο» βγάζει έως και 2.000 λίρες την ημέρα
περισσότερα
19:25 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Τι αποκάλυψε για την βάπτιση του γιου της – «Για το όνομα έχουμε κατασταλάξει»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε για την μητρότητα και αποκάλυψε ότι η βάπτιση του γιου της θα γίνει...
18:51 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Κατσαφάδου: Η μητέρα μου με θεωρεί ακόμα αποτυχημένη γιατρό – Το όνειρό μου είναι να κάνω ένα παιδάκι

«Η μητέρα μου ήταν και είναι αυστηρή γιατί με θεωρεί ακόμα αποτυχημένη γιατρό, αλλά δεν πειράζ...
14:08 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Τζόυς Ευείδη: Η Κατερίνα Γιουλάκη μου είχε εκμυστηρευτεί ότι δεν είχε λουστεί ποτέ μόνη της, κάθε πρωί πήγαινε στο κομμωτήριο

«Η Κατερίνα Γιουλάκη είχε έναν μαγικό τρόπο να κινεί τα χέρια της. Μου είχε εκμυστηρευτεί ότι ...
13:12 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Σκαρμούτσος: Έπιασα πάτο – Έχασα φίλους, σπίτια, οικογένεια, τα πάντα

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μίλησε στο «Χαμογέλα και πάλι» και στον Κωνσταντίνο Βασάλο. «Είμαστε με...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα