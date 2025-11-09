Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για την ονομαστική του εορτή

Enikos Newsroom

lifestyle

Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou

Ξεχωριστό ήταν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς ο μικρότερος γιος της, Μιχαήλ-Άγγελος, γιόρταζε το όνομά του και η παρουσιάστρια δεν θα μπορούσε να το αφήσει ασχολίαστο. Ως στοργική και δεμένη μητέρα, θέλησε να του ευχηθεί δημόσια, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους μια γλυκιά στιγμή από το παρελθόν.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία από παλιό ταξίδι τους, όπου κρατά τον μικρό της γιο στην αγκαλιά.

Η Σίσσυ Χρηστίδου συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λιτή αλλά γεμάτη αγάπη ευχή: «Χρόνια πολλά λατρεία μου», εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά της για τον γιο της.

