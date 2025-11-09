Χρήστος Μάστορας: «Έλαβα ένα μήνυμα από τον πατέρα μου, το οποίο ήταν μαχαιριά στην καρδιά»

Ο Χρήστος Μάστορας βρέθηκε καλεσμένος το μεσημέρι του Σαββάτου (8/11) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού στον Alpha. Ο γνωστός τραγουδιστής και frontman του συγκροτήματος «Melisses» μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε το 2022 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με το ζήτημα των συντάξεων των Βορειοηπειρωτών, ενώ σχολίασε και τη σημερινή κατάσταση στη χώρα, δίνοντας έμφαση στη δικαιοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τη Ναταλία Γερμανού για τη στάση που κράτησε απέναντί του όταν η επικαιρότητα ήταν δύσκολη. «Εκτιμώ τη γνώμη των δικών μου ανθρώπων κι ανθρώπων όπως εσύ. Με έχεις στηρίξει στην επικαιρότητα και το εκτιμώ, επειδή σε εκτιμώ σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη. Δεν έχεις καπηλευτεί την επικαιρότητα», δήλωσε ο Χρήστος Μάστορας.

Η Ναταλία Γερμανού του απάντησε με λόγια υποστήριξης, τονίζοντας πως κανένας δεν είναι αναμάρτητος: «Θεωρώ ότι δεν έχεις κακή πρόθεση κι ακόμα και στη στραβή που σου έτυχε, δεν θα το έκανα ποτέ. Είσαι ο άνθρωπος, που ακόμα κι αν κάνει την αστοχία, θα πεις “έχετε δίκιο, ήμουν λάθος και πάμε παρακάτω”. Επειδή κι εγώ στη ζωή μου έχω κάνει και λάθη και γκάφες πολύ περισσότερες φορές από εσένα, θεωρώ ότι όταν βγεις μετά και πεις συγγνώμη κι έκανα λάθος… Ο αναμάρτητος ας μας πυροβολήσει κι εσένα κι εμένα κι όλους. Αυτό», απάντησε η παρουσιάστρια.

Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε στη συνέχεια στη συνάντηση που είχε το 2022 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξηγώντας ότι εκείνη η πρωτοβουλία είχε βαθιά προσωπικό χαρακτήρα. «Στο Μαξίμου είχα συναντήσει τον πρωθυπουργό το 2022. Τότε, τουλάχιστον η αφορμή που έγινε η συνάντηση, ήταν κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Με αφορούσε άμεσα και έμμεσα. Δηλαδή οι συντάξεις των Βορειοηπειρωτών ήταν πάρα πολύ σημαντικές για τον πατέρα μου, τον παππού μου και τους άλλους συμπατριώτες μου, τους οποίους δεν διαχωρίζω από τους Έλληνες. Είναι Έλληνες και εκείνοι, ίσως να είναι και δυο φορές Έλληνες. Η αντιμετώπιση της κοινωνίας, της πολιτείας και των κυβερνήσεων τότε ήταν ότι οι Βορειοηπειρώτες είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής περιέγραψε και τη συγκινητική στιγμή που έλαβε μήνυμα από τον πατέρα του μετά την ψήφιση του νέου συνταξιοδοτικού. «Κάποια στιγμή έλαβα ένα μήνυμα από τον πατέρα μου, όταν βγήκε το νέο συνταξιοδοτικό: “παιδί μου, δεν μας θεωρούν Έλληνες τελικά”. Αυτό ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά. Έκανα ένα οργισμένο ποστ. Ούτε κι εγώ ξέρω αν το συντακτικό και η γραμματική ήταν καλά, δεν με ενδιέφερε, είπα αυτά που είπα και για καλή μου τύχη είχα άμεση ανταπόκριση. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση άκουγε, γιατί είχε μια ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει και για το συμφέρον της και για το δικό μας», αποκάλυψε.

Κλείνοντας, ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε και στη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυτοκριτική και δικαιοσύνη. «Αυτή τη στιγμή, αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα όντως δεν είναι καλά. Τι να λέμε τώρα; Χρειάζεται ταπεινότητα, αναγνώριση λαθών, γιατί έχουν κάνει και πάρα πολλά καλά και πρέπει να τα αναγνωρίσουμε, αλλά το θέμα της δικαιοσύνης καίει. Δεν είναι καλά τα πράγματα», τόνισε ο καλλιτέχνης.