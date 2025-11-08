Τρεις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο – «Τρομοκράτες» τους χαρακτήρισε ο ισραηλινός στρατός

Τρεις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο – «Τρομοκράτες» τους χαρακτήρισε ο ισραηλινός στρατός

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα στον Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας ενώ ο ισραηλινός στρατός, που εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ, επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τρία άτομα, τα οποία χαρακτήρισε «τρομοκράτες».

Το λιβανέζικο ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΝΙ μετέδωσε αρχικά ότι ένας εχθρικός δρόνος έβαλε στο στόχαστρο δύο αδέλφια από τη Σεμπάα, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, που «κυκλοφορούσαν σε έναν δρόμο στη δυτική πλαγιά του όρους Ερμόν. Από το πλήγμα, τυλίχθηκε στις φλόγες το αυτοκίνητό τους και οι ίδιοι σκοτώθηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε στη δική του ανακοίνωση ότι σκότωσε δύο μέλη «της τρομοκρατικής οργάνωσης Ταξιαρχίες της Λιβανέζικης Αντίστασης που λειτουργεί υπό τις εντολές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ». Τα θύματα έκαναν λαθρεμπόριο όπλων που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ και «η δραστηριότητά τους συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», υποστήριξε.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου επιβεβαίωσε τον απολογισμό της επίθεσης στη Σεμπάα και έκανε λόγο για άλλη μια επίθεση, στο χωριό Μπαραασίτ. Από το ισραηλινό πλήγμα σε ένα όχημα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις. Ο ισραηλινός στρατός επέμεινε ότι και σε αυτήν την περίπτωση έβαλε στο στόχαστρο «έναν τρομοκράτη που εμπλεκόταν σε προσπάθειες αποκατάστασης των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ».

Από ένα τρίτο πλήγμα το πρωί, σε ένα αυτοκίνητο κοντά σε ένα νοσοκομείο της πόλης Μπιντ Τζμπέιλ, τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι, σύμφωνα με τη Βηρυτό.

Το Ισραήλ εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις στη γειτονική χώρα, υποστηρίζοντας ότι θέλει να εμποδίσει τη σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση, να ανασυγκροτηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

