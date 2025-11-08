Την Ύδρα επισκέφτηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Η εκδήλωση στο δημαρχείο και το μετάλλιο

Επίσκεψη στην Ύδρα πραγματοποίησε σήμερα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Την νέα πρέσβη υποδέχθηκε ο δήμαρχος του νησιού Γιώργος Κουκουδάκης με μέλη της δημοτικής αρχής στο ιστορικό δημαρχείο, όπου σε μια σεμνή τελετή της επέδωσε το Μετάλλιο του Δήμου, «σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για τους δύο Αμερικανούς Φιλέλληνες, William Washington και George Jarvis, οι οποίοι συνέδραμαν την Επαναστατική Δράση των Υδραίων κατά τη διάρκεια του Εθνικοαπελευθωτικού μας Αγώνα».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως έγραψε ο δήμαρχος της Ύδρας σε ανάρτησή του στα social media, υπογραμμίστηκαν οι ιδιαίτερα στενοί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ύδρας, ενώ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μοναδικότητα του νησιού και δήλωσε ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί πάλι σύντομα.