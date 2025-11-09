Βραζιλία: Στους 750 αυξήθηκαν οι τραυματίες, 6 παρέμειναν οι νεκροί – Βίντεο από το χτύπημα του ανεμοστρόβιλου στο Ρίο Μπονίτο

Στους έξι νεκρούς και τους 750 τραυματίες ανέρχεται ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ανεμοστρόβιλου που χτύπησε με σφοδρότητα μια κωμόπολη στη νότια Βραζιλία, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι αρχές της Πολιτείας Παρανά έκαναν λόγο για μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών.

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε σπίτια και ανέτρεψε αυτοκίνητα στην πόλη Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού, όπου κατοικούν περίπου 14.000 άνθρωποι. Η πυροσβεστική και οι διασωστικές υπηρεσίες από γειτονικές κοινότητες μετέφεραν 750 τραυματίες στα νοσοκομεία, εκ των οποίων εννέα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές του Παρανά κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενσωμάτωσης, Βάλντεζ Γκόες, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ: «Εργαζόμαστε πάνω σε σχέδια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, για την αποστολή υλικών και την ανοικοδόμηση».

Ο κυβερνήτης του Παρανά, Ρατίνιου Τζούνιορ, υπογράμμισε πως όλες οι δυνάμεις ασφαλείας «είναι σε επιφυλακή, κινητοποιήθηκαν και εργάζονται στις πόλεις που επλήγησαν από τις σφοδρές θύελλες».

Η μετεωρολόγος Εστάειλ Σίας εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι, παρότι οι ανεμοστρόβιλοι δεν είναι τόσο συχνοί στη Βραζιλία όσο στις ΗΠΑ, «δεν είναι κάτι το σπάνιο για τις νότιες περιοχές της χώρας».

O tornado que engoliu Rio Bonito, no Paraná. O curioso é a relativa calmaria nos arredores, evento bastante concentrado mesmo. pic.twitter.com/KJRPjrribj — ґуто 🇺🇦 (@gutoaqui) November 8, 2025

Ο ανεμοστρόβιλος, που κράτησε μόλις λίγα λεπτά, προκάλεσε τεράστιες ζημιές στην περιοχή. Αυτοκίνητα αναποδογύρισαν, σπίτια κατέρρευσαν, και οι κάτοικοι περιγράφουν στιγμές πανικού και απόγνωσης.

«Όλα καταστράφηκαν. Η πόλη, τα σπίτια, τα σχολεία. Τι θα απογίνουμε;» είπε η Ροζελέι Νταλκαντόν, δείχνοντας τα ερείπια του καταστήματός της σε τοπικό κανάλι. Η ίδια αποκάλυψε πως είχε μόλις βγει από το μαγαζί, ενώ μέσα βρισκόταν ο γιος της. «Όταν ο άνεμος κόπασε λίγο, ήρθε τρέχοντας ο σύζυγός μου. Ο γιος μας ήταν καλά. Το κατάστημα εξαφανίστηκε, αλλά εκείνος βγήκε ζωντανός· ο Θεός τον έσωσε», είπε συγκινημένη.

A video shows the moment a massive tornado tore through Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, killing at least five people and injuring more than 430. November 07. 2025 pic.twitter.com/Sa4FWjkNqs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 8, 2025

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προσέφερε «την αλληλεγγύη του σε όλους τους πληγέντες» μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε πως χτυπήθηκε το 90% της πόλης. Εικόνες και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν στέγες να ξεριζώνονται και σπίτια να καταρρέουν ολοσχερώς, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια για επιζώντες. Για τους άστεγους κατοίκους, έχει ανοίξει καταφύγιο σε γειτονική πόλη.

«Εδώ μοιάζει με πεδίο μάχης» ανέφερε στην ενημερωτική πύλη G1 ο συνταγματάρχης Φερνάντο Σούνιγκ, διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας του Παρανά, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ο ανεμοστρόβιλος έπληξε το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Επιτήρησης του Παρανά, οι άνεμοι έφτασαν τα 180 έως 250 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και καταστροφές κατοικιών.

Σε Ρίο ντε Τζανέιρο και Σάο Πάουλο έχει αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού λόγω των ισχυρών ανέμων και των βροχοπτώσεων, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

BREAKING: At least 6 dead, 750 injured after tornado destroyed 80% of Rio Bonito do Iguaçu, Brazil Friday; aerial footage shows the catastrophic damage. pic.twitter.com/YtcoI3Z2Lp — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 8, 2025

Το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος καταιγίδων στο Παρανά παραμένει υψηλός, όπως και στις νότιες Πολιτείες Σάντα Καταρίνα και Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, στα σύνορα με Αργεντινή και Ουρουγουάη.

Από τις αρχές Νοεμβρίου, πολλές περιοχές του Παρανά έχουν πληγεί από βροχές, θύελλες, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κλιματική αλλαγή, που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, αυξάνει τη συχνότητα και τη σφοδρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία γίνονται ολοένα και πιο φονικά και καταστροφικά.