Ετεοκλής Παύλου: «Ήμουν 7 ετών όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου…» – Η συγκινητική εξομολόγηση του παρουσιαστή

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή μέρα (7/11) για τον Ετεοκλή Παύλου, ο οποίος πριν από 29 χρόνια ακριβώς, “έχασε” τον πατέρα του. Στην έναρξη την εκπομπής του, το πρωί της Παρασκευής, έκανε μία συγκινητική αναφορά στον γονέα του, που έφυγε από την ζωή όταν ο παρουσιαστής ήταν μόλις επτά ετών. Ακόμα, αναφέρθηκε στην μητέρα του, η οποία ανέλαβε και τους δύο ρόλους, ύστερα από τον θάνατο του συζύγου της.

Στην έναρξη του «Breakfast@Star», ο Ετεοκλής Παύλου είπε ότι: «Καλημέρα, καλημέρα. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα για μένα, ήθελα να το πω και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ήμουν μικρό παιδί, επτά ετών όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, πριν από 29 χρόνια, σαν σήμερα».

«Πάντα με βλέπετε με ένα χαμόγελο να τα λέω όλα αυτά, το χαμόγελο οφείλεται στη μαμά. Στη μαμά γιατί απέδειξε ότι η οικογένεια μπορεί να κρατηθεί με όλους τους τρόπους. Έγινε μαμά και μπαμπάς και πάντα είμαι χαμογελαστός όταν το θυμάμαι, γιατί γι’ αυτόν τον λόγο είχαμε την πορεία που είχαμε», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο παρουσιαστής.