Μελίνα Μακρή: «Το παιδί δεν μιλάει ακόμα, πηγαίνει λογοθεραπεία – Είχα πολλές ενοχές»

Συνέντευξη στην Κατερίνα Στικούδη για την εκπομπή «Μαμά-δες» έδωσε η Μελίνα Μακρή, η οποία θα προβληθεί το Σαββατοκύριακο. Ένα μικρό απόσπασμα παρακολουθήσαμε την Παρασκευή (7/11) στο «Happy Day». Σε αυτό, η αγαπημένη τραγουδίστρια που έφερε στον κόσμο τον γιο της το 2022, αναφέρθηκε στο παιδί της και εξομολογήθηκε πως δεν μιλάει ακόμα και γι’ αυτό τον λόγο έχουν ξεκινήσει λογοθεραπείες.

Συγκεκριμένα, η Μελίνα Μακρή μιλώντας με την Κατερίνα Στικούδη, είπε ότι: «Το παιδί δεν μιλάει ακόμα. Πηγαίνει λογοθεραπεία γιατί έχει καθυστερήσει λίγο η ομιλία. Εγώ στην αρχή αγχώθηκα. Όταν πέρασε δύο ετών και δεν μου έλεγε “μαμά”, πήγα σε αναπτυξιολόγο. Πρότεινε τις λογοθεραπείες και κάποια αγόρια καθυστερούν πολύ την ομιλία τους, είναι λίγο τεμπέλικα».

«Είχα πολλές ενοχές. Έλεγα, μήπως δεν του μιλάω αρκετά; Του έλεγα κάποια παραμύθια και άλλαζε δωμάτιο, έφευγε, δεν έδειχνε πολύ ενδιαφέρον και νόμιζα ότι φταίω εγώ. Αλλά το κάθε παιδί έχει τον χρόνο του, η ανάπτυξή του!», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.