Μελίνα Μακρή: «Το παιδί δεν μιλάει ακόμα, πηγαίνει λογοθεραπεία – Είχα πολλές ενοχές»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μελίνα Μακρή
Φωτογραφία: Instagram/melina_makris

Συνέντευξη στην Κατερίνα Στικούδη για την εκπομπή «Μαμά-δες» έδωσε η Μελίνα Μακρή, η οποία θα προβληθεί το Σαββατοκύριακο. Ένα μικρό απόσπασμα παρακολουθήσαμε την Παρασκευή (7/11) στο «Happy Day». Σε αυτό, η αγαπημένη τραγουδίστρια που έφερε στον κόσμο τον γιο της το 2022, αναφέρθηκε στο παιδί της και εξομολογήθηκε πως δεν μιλάει ακόμα και γι’ αυτό τον λόγο έχουν ξεκινήσει λογοθεραπείες.

Συγκεκριμένα, η Μελίνα Μακρή μιλώντας με την Κατερίνα Στικούδη, είπε ότι: «Το παιδί δεν μιλάει ακόμα. Πηγαίνει λογοθεραπεία γιατί έχει καθυστερήσει λίγο η ομιλία. Εγώ στην αρχή αγχώθηκα. Όταν πέρασε δύο ετών και δεν μου έλεγε “μαμά”, πήγα σε αναπτυξιολόγο. Πρότεινε τις λογοθεραπείες και κάποια αγόρια καθυστερούν πολύ την ομιλία τους, είναι λίγο τεμπέλικα».

«Είχα πολλές ενοχές. Έλεγα, μήπως δεν του μιλάω αρκετά; Του έλεγα κάποια παραμύθια και άλλαζε δωμάτιο, έφευγε, δεν έδειχνε πολύ ενδιαφέρον και νόμιζα ότι φταίω εγώ. Αλλά το κάθε παιδί έχει τον χρόνο του, η ανάπτυξή του!», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

Καρδιολόγος αποκαλύπτει ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε όλες τις ανθυγιεινές λιχουδιές – Τι μας συμβουλεύει να κάνουμε;

Πιερρακάκης: Επεκτείνεται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους

Νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ για “ανέργους”: Πρεμιέρα τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου – Ποιους αφορά

Ιδιωτικότητα: 11 τρόποι να διαγράψετε ή να κρύψετε τον εαυτό σας από το διαδίκτυο

Ο ήλιος εκτόξευσε δύο κολοσσιαίες εκλάμψεις κλάσης «Χ» – Διακοπές ραδιοσημάτων σε Αμερική και Ειρηνικό
περισσότερα
11:42 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Απέφυγε να σχολιάσει τα οικογενειακά σκάνδαλα σε εκδήλωση για το κλίμα – «Θέλω να περιβάλλομαι από ανθρώπους που κάνουν το καλό»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απέφυγε με δεξιοτεχνία να σχολιάσει τα οικογενειακά σκάνδαλα που εξακολουθ...
04:15 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Γαλλία: Ηγείται πρωτοβουλίας 2,5 δισ. δολαρίων για την προστασία των δασών του Κονγκό

Η Γαλλία ηγείται μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με σ...
04:08 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ρένια Λουιζίδου: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήμουν μέρος της ανάμνησης ανθρώπων από την παιδική τους ηλικία»

Η Ρένια Λουιζίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, με την Αθηναΐδα...
02:00 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Μικ Τζάγκερ: Aνέβασε φωτογραφίες από την Κνωσό – «Κάπου στη Μεσόγειο…»

Ο θρυλικός Μικ Τζάγκερ βρέθηκε στην Κρήτη και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι του με τους...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς