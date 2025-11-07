Eurovision 2026 – Αντιγόνη: «Θέλω πάρα πολύ να κάνω την Κύπρο περήφανη»

Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Αντιγόνη
Φωτογραφία: Instagram/antigoni

Η Κύπρος αποκάλυψε την Πέμπτη (6/11) την φετινή της εκπρόσωπο για την Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει την Τρίτη 12 Μαΐου, ο δεύτερος την Πέμπτη 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός το Σάββατο, 16 Μαΐου στο Wiener Stadthalle, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα της Αυστρίας.

Η φετινή εκπρόσωπος είναι η Αντιγόνη και μετά την ανακοίνωση του Κυπριακού Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού, η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

«Eίμαι η Αντιγόνη και είμαι πάρα πολύ περήφανη και πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι κάτι που ονειρεύομαι από πάρα πολύ μικρή», ανέφερε αρχικά η εκπρόσωπος της Κύπρου.

Συνεχίζοντας, η Αντιγόνη είπε ότι: «Πηγαίνω στην εκκλησία, βάζω το κερί μου, λέω την προσευχή μου και είναι κάτι που το έχω πει στο Θεό. Όταν μου το είπαν, δεν το περίμενα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ όμορφη έκπληξη. Νιώθω πολύ καλή ενέργεια, νιώθω έτοιμη και θέλω πάρα πολύ να κάνω την Κύπρο περήφανη. Δεν είναι έτοιμο το τραγούδι, είναι πολύ νωρίς».

«Για μένα, αυτό που θα ήθελα για το τραγούδι, είναι να έχει πολύ κυπριακό συναίσθημα και κυπριακές λέξεις. Δεν φοβάμαι, είμαι έτοιμη και σέβομαι πάρα πολύ τους καλλιτέχνες που πηγαίνουν στην Eurovision. Eίναι ένα διαγωνισμός και πάμε για να κερδίσουμε. Όλα τα μηνύματα που έχω δει στο Instagram με στηρίζουν πολύ καιρό, είναι πολύ όμορφα λόγια, νιώθω πολύ καλή ενέργεια και είμαι πολύ ευχαριστημένη γι’ αυτό!», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

Καρδιολόγος αποκαλύπτει ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε όλες τις ανθυγιεινές λιχουδιές – Τι μας συμβουλεύει να κάνουμε;

Πιερρακάκης: Επεκτείνεται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους

Νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ για “ανέργους”: Πρεμιέρα τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου – Ποιους αφορά

Ιδιωτικότητα: 11 τρόποι να διαγράψετε ή να κρύψετε τον εαυτό σας από το διαδίκτυο

Ο ήλιος εκτόξευσε δύο κολοσσιαίες εκλάμψεις κλάσης «Χ» – Διακοπές ραδιοσημάτων σε Αμερική και Ειρηνικό
περισσότερα
14:37 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Το σόι σου: Οι περιπέτειες των δύο αγαπημένων οικογενειών συνεχίζονται απόψε με ένα απολαυστικό, διπλό επεισόδιο

Ξεκαθαρίσματα έρχονται στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” απόψε στις ...
14:05 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Πέτρος ανοίγει τα μάτια του και όλα αρχίζουν ξανά

Σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης γράφονται οι σοκαριστικές εξελίξεις της σειράς “Grand...
13:03 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ποιοι προσπαθούν να εμποδίσουν την επανασύνδεση Ελβίρας και Χάρι;

Γαστρονομικές αναμετρήσεις αναμένονται στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψ...
09:22 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Stranger Things: Μπόμπι Μπράουν και Χάρμπορ επανενώθηκαν στο κόκκινο χαλί – Τα φλας επισκίασαν τις καταγγελίες

Μια πολυσυζητημένη επανένωση σημειώθηκε στην πρεμιέρα της 5ης και τελευταίας σεζόν του «Strang...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς