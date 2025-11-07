Eurovision 2026 – Αντιγόνη: «Θέλω πάρα πολύ να κάνω την Κύπρο περήφανη»

Η Κύπρος αποκάλυψε την Πέμπτη (6/11) την φετινή της εκπρόσωπο για την Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει την Τρίτη 12 Μαΐου, ο δεύτερος την Πέμπτη 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός το Σάββατο, 16 Μαΐου στο Wiener Stadthalle, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα της Αυστρίας.

Η φετινή εκπρόσωπος είναι η Αντιγόνη και μετά την ανακοίνωση του Κυπριακού Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού, η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

«Eίμαι η Αντιγόνη και είμαι πάρα πολύ περήφανη και πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι κάτι που ονειρεύομαι από πάρα πολύ μικρή», ανέφερε αρχικά η εκπρόσωπος της Κύπρου.

Συνεχίζοντας, η Αντιγόνη είπε ότι: «Πηγαίνω στην εκκλησία, βάζω το κερί μου, λέω την προσευχή μου και είναι κάτι που το έχω πει στο Θεό. Όταν μου το είπαν, δεν το περίμενα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ όμορφη έκπληξη. Νιώθω πολύ καλή ενέργεια, νιώθω έτοιμη και θέλω πάρα πολύ να κάνω την Κύπρο περήφανη. Δεν είναι έτοιμο το τραγούδι, είναι πολύ νωρίς».

«Για μένα, αυτό που θα ήθελα για το τραγούδι, είναι να έχει πολύ κυπριακό συναίσθημα και κυπριακές λέξεις. Δεν φοβάμαι, είμαι έτοιμη και σέβομαι πάρα πολύ τους καλλιτέχνες που πηγαίνουν στην Eurovision. Eίναι ένα διαγωνισμός και πάμε για να κερδίσουμε. Όλα τα μηνύματα που έχω δει στο Instagram με στηρίζουν πολύ καιρό, είναι πολύ όμορφα λόγια, νιώθω πολύ καλή ενέργεια και είμαι πολύ ευχαριστημένη γι’ αυτό!», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.