Αντώνης Αντωνίου: «Η φουρνάρισσα επειδή την ήξερε, έδωσε εντολή να μην μας δίνουν ψωμί…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αντώνης Αντωνίου

Ο Αντώνης Αντωνίου έχει εμφανιστεί πολλές φορές στις επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές «10η Εντολή» και «Κόκκινος Κύκλος», οι οποίες αποτελούνται από αυτοτελή επεισόδια θρίλερ, ενώ πολλά από αυτά είναι εμπνευσμένα από πραγματικές ιστορίες που στο παρελθόν συγκλόνισαν την ελληνική κοινωνία.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, έχει παίξει σε αρκετά από τα επεισόδια των δύο σίριαλ, μεταξύ αυτών και το «Σε Πρώτο Βαθμό», που προβλήθηκε στον Α’ κύκλο της «10ης Εντολής».

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/11), ο Αντώνης Αντωνίου μίλησε για τις αντιδράσεις που είχε από τον κόσμο, λόγω της συμμετοχής του στα συγκεκριμένα σίριαλ.

Μιλώντας για τον δημιουργό του «Κόκκινου Κύκλου» και της «10ης Εντολής» Πάνο Κοκκινόπουλο, ο Αντώνης Αντωνίου είπε: «Ο Πάνος Κοκκινόπουλος είναι σπουδαίος και είναι κρίμα που δεν υπάρχει στην τηλεόραση, μας λείπει. Μαζί με τον Κουτσομύτη, τον Μανούσο Μανουσάκη, ήταν οι άνθρωποι που έπεισαν τον κόσμο ότι η τηλεόραση είναι κάτι καλό και μπορώ να μείνω σπίτι και να την βλέπω χωρίς τύψεις».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς ο κόσμος τον είχε ταυτισμένο στο μυαλό του, την εποχή που συνεργαζόταν με τον Πάνο Κοκκινόπουλο, ο ηθοποιός απάντησε: «Είχαμε “σκοτώσει” και πάρα πολλούς, ήταν πάρα πολλά τα “θύματα”. Θυμάμαι ότι σε ένα επεισόδιο είχα “σκοτώσει” έξι-επτά. Με έβλεπαν πολύ περίεργα. Μάλιστα, είχα κάνει ένα επεισόδιο που έπαιζα με μία ηθοποιό, η οποία υποδυόταν την κόρη μου και εγώ την “βίαζα”. Η φουρνάρισσα επειδή την ήξερε, έδωσε εντολή να μην μας δίνουν ψωμί. Ο κόσμος φοβόταν κιόλας!».

