Κρατερός Κατσούλης – Μαρία Ηλιάκη: Σε ανανεωμένο και πιο ευρύχωρο πλατό το «Νωρίς-νωρίς»

Σε ανανεωμένο και πιο ευρύχωρο πλατό θα εμφανιστούν προσεχώς ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, σύμφωνα με την Reallife.

Η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την παραγωγό εταιρεία Primavisione, αποφάσισε να αλλάξει το σκηνικό της εκπομπής «Νωρίς-νωρίς» καθώς δέχθηκε σωρεία αρνητικών σχολίων λόγω του πολύ πρόχειρου και μικρού της σκηνικού.

Το πρωινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ1 θα μετακινηθεί στο στούντιο 3 που είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που χρησιμοποιείται τώρα, ενώ η κατασκευή του σκηνικού έχει ξεκινήσει με στόχο το «Νωρίς-νωρίς» να βγει με ανανεωμένη εικόνα το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.