Μαυρίκιος Μαυρικίου: Η εξομολόγηση για το σοβαρό τροχαίο – «Έχω αφόρητους πόνους σε όλο μου το σώμα…»

Ένα σοβαρό τροχαίο είχε πριν από λίγες ώρες ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, από το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Ο γνωστός μουσικός το πρωί της Δευτέρας (10/11) μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, στην οποία περιέγραψε και το πώς συνέβησαν όλα. Ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως έχει αφόρητους πόνους σε όλο του το σώμα, ενώ ανέφερε πως τον έσωσε ο Άγιος Νεκτάριος, του οποίου η μνήμη τιμάται στις 9 Νοεμβρίου.

Μιλώντας για το τροχαίο που είχε, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου είπε πως: «Μας έσωσε ο Άγιος Νεκτάριος. Ευτυχώς δεν ήμουν με το παιδί, γιατί όπως βλέπεις καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο.

Ευτυχώς που ήμουν με αυτό το αυτοκίνητο κι όχι με κάποιο από τα άλλα που κινούμαστε στην πόλη. Αυτό το χρησιμοποιώ όταν έχω μεγάλες αποστάσεις σε άλλη πόλη για συναυλίες».

Ακόμα, ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Επέστρεφα από την Πάφο το βράδυ κι επειδή είδα στον δρόμο ένα ζωάκι, πήγα να το αποφύγω, έφυγα στο αντίθετο ρεύμα απ’ όπου ευτυχώς δεν ερχόταν άλλος και δεν θυμάμαι τίποτα μετά. Έσβησαν όλα. Τώρα θα παίζατε αφιέρωμα, άστο…

Έκανα εξετάσεις, το μόνο που έχω είναι αφόρητοι πόνοι σε όλο μου το σώμα, γιατί τραντάχτηκε ολόκληρο. Δεν μπορώ να στρίψω αριστερά-δεξιά, αλλά δεν έχει σπάσει κάτι. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν όλα, γιατί πονάνε όλα πάρα πολύ!».