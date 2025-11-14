Δήμητρα Στογιάννη: «Φοβάμαι ότι όλα τα παιδιά των ηθοποιών…»

Την Δήμητρα Στογιάννη υποδέχτηκε σήμερα ο Κρατερός Κατσούλης στο «Νωρίς Νωρίς». Η αγαπημένη ηθοποιός μιλώντας με τον οικοδεσπότη της εκπομπής, αναφέρθηκε και στα δύο παιδιά της, καρπούς του έρωτά της με τον Θωμά Κωνσταντίνου. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως στην περιοδεία που είχε το καλοκαίρι, σε πολλά μέρη πήρε μαζί της και τον γιο της και την κόρη της, ενώ εξέφρασε και έναν προβληματισμό της.

Μιλώντας για τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει, η Δήμητρα Στογιάννη είπε πως: «Στην περιοδεία το καλοκαίρι είχα μαζί τα παιδιά σε πολλά μέρη… Να αντιληφθούν και τα παιδιά και τη δυσκολία της δουλειάς».

«Φοβάμαι ότι όλα τα παιδιά των ηθοποιών έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι θα ήθελαν να κάνουν τη δουλειά του μπαμπά και της μαμάς, οπότε ας δουν και λιγάκι τη δυσκολία της συνθήκης», εξήγησε στη συνέχεια της συζήτησής της με τον Κρατερό Κατσούλη η καλλιτέχνις.