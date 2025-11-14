Βασιλιάς Κάρολος: Η φωτογραφία από το Μπάκιγχαμ για τα γενέθλιά του και η περιοδεία στην Ουαλία

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ γιόρτασε την Παρασκευή τα 77α γενέθλια του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ με τη δημοσίευση μιας νέας φωτογραφίας του μονάρχη. Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε τον Μάιο από τη φωτογράφο Μίλι Πίλκινγκτον, δείχνει τον Κάρολο στους κήπους του κτήματος Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ, με το απέραντο αρχοντικό σπίτι πίσω του.

Άλλες φωτογραφίες, που φαίνεται να τραβήχτηκαν την ίδια στιγμή, τον δείχνουν να περιπλανιέται στους κήπους του Σάντρινγκχαμ και να φροντίζει ένα δενδρύλλιο σφενδάμου. Δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Country Life την Τετάρτη για να σηματοδοτήσουν την αποκατάσταση των ιστορικών κήπων από τον Κάρολο.

Την Παρασκευή, ο βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα ταξίδεψαν σε μια δεξίωση στο κάστρο Cyfarthfa, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας της Ουαλίας, Κάρντιφ, όπου έκοψε μια τεράστια τούρτα γενεθλίων σε σχήμα κάστρου.

A very Happy Birthday to King Charles. Their Majesties joined a celebratory reception marking the Cyfarthfa Castle’s 200th anniversary and The King’s birthday. @VisitCyfarthfa #KingCharles #QueenCamilla #RoyalCameraman pic.twitter.com/8HADxdnyIL — Duncan Stone (@DuncanCStone) November 14, 2025

Αργότερα, εγκαινίασε επίσημα το South Wales Metro Train Depot, κάθισε για λίγο στη θέση του οδηγού ενός από τα νέα τραμ-τρένα και χαιρέτησε τα μέλη του κοινού που περίμεναν έξω στη βροχή για την άφιξή του. Εν τω μεταξύ, στο Λονδίνο, πραγματοποιήθηκαν τιμητικές πυροβολισμοί στο Green Park και στο Tower Bridge.

King Charles during a visit to officially open the South Wales Metro Depot pic.twitter.com/UaZSixifi6 — Jerseydeanne (@jerseydeanne) November 14, 2025

Η φθινοπωρινή βροχή υπογράμμισε τον λόγο για τον οποίο οι Βρετανοί μονάρχες έχουν συχνά δύο γενέθλια – ένα από τα οποία είναι «επίσημο» και σηματοδοτείται από την παρέλαση Trooping the Colour.

Αυτή πραγματοποιείται το καλοκαίρι και περιλαμβάνει παρέλαση 1.400 αξιωματικών και στρατιωτών στο Λονδίνο, σε μια διαδρομή από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ μέχρι το Horse Guards Parade, κατά μήκος της οποίας συγκεντρώνονται χιλιάδες Βρετανοί.

Η παράδοση του μονάρχη να γιορτάζει δύο γενέθλια θεωρείται ότι ξεκίνησε με τον βασιλιά Γεώργιο Β’ το 1748. Όπως και ο Κάρολος, γεννήθηκε επίσης τον Νοέμβριο. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν δύσκολες για τον Κάρολο.

Στα τέλη Οκτωβρίου, έλαβε το ασυνήθιστο μέτρο να αφαιρέσει από τον αδελφό του Άντριου τους βασιλικούς τίτλους του, σε μια προσπάθεια να καταστείλει το σκάνδαλο σχετικά με τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Το σκάνδαλο αυτό επισκίασε μια ιστορική στιγμή νωρίτερα τον Οκτώβριο, όταν ο Κάρολος έγινε ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που προσευχήθηκε δημοσίως με έναν πάπα σε τουλάχιστον 500 χρόνια.

Ο Κάρολος συνεχίζει να ισορροπεί τα καθήκοντά του ως μονάρχης με τη συνεχιζόμενη θεραπεία του καρκίνου, καθώς έχει διαγνωστεί με την νόσο, από τις αρχές του 2024.