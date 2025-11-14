Σέρρες: Φυλάκιση και πρόστιμο στους 30 μετανάστες για την απόπειρα απόδρασης από την κλειστή δομή στη Σιντική 

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σιντική μετανάστες

Ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματικό πρόστιμο 450 ευρώ επιβλήθηκε στον καθένα από τους 30 μετανάστες που συμμετείχαν στα επεισόδια της προηγούμενης Τετάρτης στην κλειστή Δομή του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε τρεις από αυτούς επιβλήθηκε ποινή 3 ετών κι ένα μήνα και σε αυτόν που χτύπησε τον αστυνομικό είναι 3 έτη και επτά μήνες.

Η απόφαση είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα. Οι 30 μετανάστες, 29 Αιγύπτιοι κι ένας από το Μπαγκλαντές, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και όλοι τους είπαν ότι κατά την διάρκεια των επεισοδίων βρίσκονταν στα δωμάτια τους.

Στις καταθέσεις τους οι αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία στη Δομή εκείνη την ημέρα μίλησαν για μια πολύ δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούν αφού όπως είπαν οι μετανάστες πέταξαν προς το μέρος τους πάρα πολλές πέτρες, ενώ κινήθηκαν απειλητικά προς αυτούς.

Μάλιστα, όπως είπαν από τις πέτρες έσπασε η ασπίδα ενός συναδέλφου τους ενώ κάποιοι προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν στα συρματοπλέγματα ή να σκάψουν κάτω από αυτά με σκοπό να αποδράσουν.

«Είναι θαύμα που δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ήταν πάρα πολλές οι πέτρες που είχαν στόχο εμάς» είπε ένας αστυνομικός ενώ όπως υπογράμμισε γυναίκες από το πολιτικό προσωπικό της Δομής έκλαιγαν και φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Οι Αστυνομικοί είπαν το πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια. Μια αντιπροσωπεία των μεταναστών ζήτησε να μιλήσει μαζί τους και στη συνάντηση που ακολούθησε είπαν το αίτημα τους, γιατί μετανάστες που ήρθαν μετά από αυτούς στην Ελλάδα κυκλοφορούν ελεύθεροι ενώ οι ίδιοι που έφτασαν στη χώρα μας παλαιότερα είναι κρατούμενοι και δεν μπορούν να βγούνε έξω από τη δομή.

Όπως είπαν οι αστυνομικοί αν δεν υπήρχε η άμεση επέμβαση των συναδέλφων τους της ΟΠΚΕ, που κατάφεραν με τη χρήση κρότου λάμψης να απωθήσουν τους μετανάστες αυτοί θα έφταναν στην κεντρική πύλη της Δομής. Οι αστυνομικοί τόνισαν ότι η ταυτοποίηση των 30 μεταναστών έγινε με τη χρήση των καμερών που υπάρχουν στη δομή αλλά και από τα πολλά βίντεο που ανέβασαν οι μετανάστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάποιοι από τους μετανάστες στις απολογίες τους μίλησαν για δύσκολες συνθήκες διαμονής στη δομή ενώ δύο από αυτούς είπαν ότι αγαπάνε και σέβονται την Ελλάδα. Ο συνήγορος δύο εκ των κατηγορουμένων μίλησε για πολύ άσχημες συνθήκες κράτησης των μεταναστών στη συγκεκριμένη δομή και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να κάνουν αίτηση ασύλου. Κατά τη διάρκεια και πριν την έναρξη της δίκης δύο μετανάστες λιποθύμησαν, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο αλλά σύντομα επέστρεψαν και απολογήθηκαν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέες προσεγγίσεις για τη μείωση βλάβης από το κάπνισμα – Εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση

Επείγουσα προειδοποίηση του ECDC για τον RSV: Αυξημένος κίνδυνος για τα βρέφη ενόψει του χειμώνα

Κορκίδης: Η «Black Friday» της ελληνικής αγοράς απειλείται από τα κινεζικά e-shops – Τι λένε οι έμποροι για τη φορολόγηση μ...

Fitch: Απόψε η αξιολόγηση του outlook της ελληνικής οικονομίας – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να μοιραστείτε αμέσως τον κωδικό Wi-Fi σας με αυτό το απλό κόλπο
περισσότερα
19:04 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Επέτειος Πολυτεχνείου: Επί ποδός πάνω από 5.000 αστυνομικοί – Αυξημένα μέτρα της ΕΛΑΣ, drones και ελικόπτερα 

Στην τελική φάση βρίσκεται ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας για την Επέτειο του Πολυτεχνείου....
18:55 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Αττική: Βίντεο από την ειδική επιχείρηση της Τροχαίας σε Μάνδρα και Περιστέρι – Πραγματοποιήθηκαν 235 έλεγχοι

Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, βραδινές ώρε...
18:16 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Αττική: Έκλεβαν οχήματα και τα αποσυναρμολογούσαν για τα ανταλλακτικά τους – Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς όταν πήγαν να τους συλλάβουν 

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 8-11-2025 στην περιοχή των Άνω Λιοσίων από αστυνομικούς της Ο.Π....
18:13 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Αποκαλυπτική έρευνα: 7 στους 10 νέους σκέφτονται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό – Ανησυχητικά ευρήματα για το δημογραφικό

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας της Metron Analysis, που πραγματοποιήθ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα