Σέρρες: Βίντεο από την απόπειρα ομαδικής απόδρασης μεταναστών από την κλειστή δομή στη Σιντική 

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την απόπειρα ομαδικής απόδρασης μεταναστών από την κλειστή δομή στη Σιντική Σερρών, την οποία απέτρεψαν οι αστυνομικοί.

Όπως έγινε γνωστό, οι παράτυποι μετανάστες προσπάθησαν να φύγουν από την δομή, όταν ενημερώθηκαν ότι δεν δικαιούνται άσυλο και θα παραμένουν κρατούμενοι. Συγκεκριμένα, οι αρνητικές αποφάσεις για το άσυλο σε μετανάστες που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ πυροδότησαν την ένταση.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν μετανάστες έκοψαν τα συρματοπλέγματα στην πρώτη ζώνη ασφαλείας της δομής και στην συνέχεια πέταξαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών. Ένας από τους μετανάστες, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε: «Τα παιδιά έβγαλαν το σύρμα, την πόρτα και βγήκαν έξω και έριχναν πέτρες στην αστυνομία. Να φύγουμε».

Η αστυνομική δύναμη που βρίσκεται στη δομή, αλλά και αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, απώθησαν τους μετανάστες στο εσωτερικό της δομής. Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης διαπιστώθηκε ότι δεν διέφυγε κανένας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν συνολικά 30 άτομα (29 Αιγύπτιοι κι ένας υπήκοος Μπανγκλαντές), για στάση και, κατά περίπτωση, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απόπειρα απόδρασης, βία κατά υπαλλήλων και σωματικές βλάβες (καθώς τραυμάτισαν ελαφρά δύο αστυνομικούς).

Σημειώνεται ότι στην περιοχή αλλά και στα γύρω χωριά επικρατεί φόβος. «Φοβόμαστε ειδικά τη νύχτα» τόνισε κάτοικος της περιοχής.

460 απορριπτικές αποφάσεις

Σήμερα, στη δομή, σε καθεστώς διοικητικής κράτησης βρίσκονται 758 μετανάστες από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Όλοι τους έφτασαν μέσω Λιβύης, το τρίμηνο που βρισκόταν σε ισχύ η αναστολή αιτημάτων ασύλου, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1.

Από τις 14 Οκτωβρίου, όποτε έληξε το μέτρο της αναστολής, από τους 758, οι 615 υπέβαλαν αίτημα διεθνούς προστασίας. 503 πέρασαν από την πρώτη συνέντευξη και ήδη εκδόθηκαν 460 απορριπτικές αποφάσεις, διότι οι μετανάστες προέρχονταν από χώρες που θεωρούνται ασφαλείς και έτσι δεν δικαιολογείται προσφυγικό προφίλ. Στην ουσία, όπως παραδέχθηκαν στην συνέντευξη, ήρθαν για οικονομικούς λόγους.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, σε ανάρτησή του στο Χ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίσαμε, στους μη έχοντες προσφυγικό προφίλ, η διαδικασία απλή: τάχιστη εξέταση ασύλου, απόρριψη, απέλαση. Έως τότε καθεστώς κράτησης».

Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίσαμε, στους μη έχοντες προσφυγικό προφίλ, η διαδικασία απλή: τάχιστη εξέταση ασύλου, απόρριψη, απέλαση. Έως τότε καθεστώς κράτησης. Αυτή είναι η καθημερινότητα τους και τώρα που την αντιλαμβάνονται αντιδρούν. Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) November 13, 2025

Δείτε το βίντεο που παρουσιάζει ο ΑΝΤ1 από την στιγμή που ξέσπασαν τα επεισόδια στη δομή: