Σέρρες: Στον εισαγγελέα οι 30 συλληφθέντες για τα χθεσινά επεισόδια στην κλειστή δομή Σιντικής

Ηρεμία επικρατεί αυτή την ώρα στην κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη θέση «Κλειδί» του δήμου Σιντικής Σερρών, μετά τα χθεσινά επεισόδια που προκάλεσαν ομάδες μεταναστών.

Αφορμή για να ξεσπάσουν τα επεισόδια φαίνεται πως στάθηκε η απόρριψη των αιτημάτων ασύλου και οι συνθήκες κράτησης. Η ένταση ξεκίνησε το απόγευμα από την πτέρυγα 4 της δομής, όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- μετανάστες επιχείρησαν να ξηλώσουν μέρος της εσωτερικής περίφραξης, με σκοπό να διαφύγουν, ενώ κάποιοι έβαλαν φωτιά σε ρούχα κι άλλα υλικά.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης με παράλληλη συνδρομή της Πυροσβεστικής, η οποία πρόλαβε την επέκταση της φωτιάς. Οι αστυνομικοί που μπήκαν στον χώρο προχώρησαν σε δεκάδες προσαγωγές, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι των επεισοδίων, ενώ ξεκίνησε και επανακαταμέτρηση των μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή, χωρίς να διαπιστωθεί κάποια απόδραση.

Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε ύστερα από μία ώρα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν συνολικά 30 άτομα (29 Αιγύπτιοι κι ένας υπήκοος Μπανγκλαντές), για στάση και, κατά περίπτωση, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απόπειρα απόδρασης, βία κατά υπαλλήλων και σωματικές βλάβες (καθώς τραυμάτισαν ελαφρά δύο αστυνομικούς). Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη δομή φιλοξενούνται περίπου 750 μετανάστες.

