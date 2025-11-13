Βορίζια: Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα πήρε ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη που κατηγορείται για τη βόμβα – ΦΩΤΟ

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασε λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Πέμπτης (13/11) ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια.

Ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα καθώς συνελήφθη χθες το απόγευμα κατηγορούμενος ότι έβαλε την βόμβα στο σπίτι του 27χρονου προφυλακισμένου αδελφού Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, τη νύχτα της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου. Το εν λόγω περιστατικό αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες το επόμενο πρωινό.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ηρακλείου την προσεχή Δευτέρα (17/11).

Στο Δικαστικό Μέγαρο βρισκόταν και η μητέρα του, προκειμένου να του συμπαρασταθεί. Περνώντας μάλιστα από μπροστά της, ο 23χρονος φάνηκε σαν κάτι να της λέει, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

Ο 23χρονος είναι ανιψιός του 39χρονου δολοφονημένου, Φανούρη Καργάκη και γιος του προφυλακισμένου (για ζωοκλοπές) γαμπρού του νεκρού, στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου έγινε και η έφοδος από τις ειδικές δυνάμεις.

Σε βάρος του 23χρονου υπήρχαν εξ αρχής υποψίες καθώς, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, την επίμαχη νύχτα, αμέσως μετά την έκρηξη, περίπου 3-4 λεπτά μετά, καταγράφεται κίνηση του οχήματος που ανήκει στην οικογένεια του. Όμως, στην ίδια περιοχή, στην ίδια γειτονιά, βρίσκονται και τα σπίτια της οικογένειας τους. Έγκυρες πηγές περιγράφουν στο Cretalive ότι ο οδηγός του οχήματος πριν μπει στο αυτοκίνητο και ξεκινήσει, ανοιγοκλείνει το πορτ-παγκάζ, δεν διακρίνεται όμως κάτι άλλο λόγω σκότους.

Ο 23χρονος εντοπίστηκε χθες στα Βορίζια και συνελήφθη ύστερα από σχετικό ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος του.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την σύλληψη του 23χρονου

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».