Σωκράτης Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι – Τι είπε για την ακρίβεια και τις αγροτικές επιδοτήσεις

Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι – Τι είπε για την ακρίβεια και τις αγροτικές επιδοτήσεις

Την άποψη ότι «το πρώτο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια» εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξή του στο MEGA.

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «εκτροχιασμό τιμών» που συνδυάζεται με πολύ χαμηλούς μισθούς, παραπέμποντας και στα χθεσινά στοιχεία της Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση όσον αφορά στο μέσο μισθό.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ασκεί πολιτική που ενισχύει τα ολιγοπώλια με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται κέρδη στους μεσάζοντες, τις τράπεζες και τις εταιρείες ενέργειας. Για όλα αυτά, είπε, «υπάρχουν λύσεις» και παρέπεμψε στις προτάσεις του κόμματος για την κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, τα οποία βρίσκονται στην «εργαλειοθήκη» της Ε.Ε.

Για την απαραίτητη αύξηση του βασικού μισθού, υπογράμμισε πως πρέπει να καθορίζεται από μία συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία θα είναι αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, και όχι από την κυβέρνηση.

Όσον αφορά στο ζήτημα των αγροτών, επέρριψε και πάλι την ευθύνη για την «τέλεια καταιγίδα» στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για «ανεπάρκεια», καθώς δεν μπορεί να να ελέγξει την ευλογιά, ενώ την ώρα που «οι “φραπέδες” και οι “χασάπηδες” κατάφεραν να κλέψουν ένα δισ. ευρώ, η κυβέρνηση δεν καταφέρνει να δώσει τις επιδοτήσεις στους αγρότες».

Τέλος, αναφορικά με τα ζητήματα της Κεντροαριστεράς, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως παραμένει στην ίδια γραμμή, δηλαδή υπέρ ενός κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου «απέναντι στον Μητσοτάκη» και σε μία κυβέρνηση που χαρακτηρίζει «επικίνδυνη και διεφθαρμένη». Αυτό, σχολίασε, μετά και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα συζητείται «με ένταση» στη Νέα Αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως «το ζητάει η κοινωνία».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνοντας πως σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στόχος είναι η συμμετοχή και η διοργάνωση συζητήσεων και δράσεων από κοινού με τα προοδευτικά κόμματα και τους δημοκρατικούς πολίτες.

Δείτε το βίντεο:

