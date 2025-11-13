Κύθνος: Έρευνες του Λιμενικού για 85χρονο κυβερνήτη ιστιοφόρου – Βρέθηκε το σκάφος του

Εκτεταμένες έρευνες του Λιμενικού βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ενός 85χρονου Βέλγου τουρίστα, ο οποίος είχε αποπλεύσει με ιστιοφόρο από το Μύκονο με προορισμό την Αίγινα, αλλά αγνοείται.

Οι Λιμενικές Αρχές της Σύρου, της Κύθνου, του Λαυρίου και της Κέα ενημερώθηκαν χθες το μεσημέρι από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον αγνοούμενο 85χρονο, ο οποίος είχε αποπλεύσει με ένα ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Πολωνίας, το πρωί της 9ης Νοεμβρίου, από τη Μύκονο με προορισμό την Αίγινα.

Ο ηλικιωμένος είχε τελευταία επικοινωνία με τους δικούς του ανθρώπους το μεσημέρι της 11ης Νοεμβρίου. Αμέσως, ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και για το σημείο απέπλευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη.

Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο, χωρίς τον 85χρονο, στη θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμένα Μέριχα Κύθνου και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Κύθνου, με τη συνδρομή του αλιευτικού σκάφους «ΧΡΗΣΤΟΣ» Ν.Σ. 892 και συνοδεία του σκάφους του λιμενικού, όπου προσέδεσε με ασφάλεια.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 85χρονου κυβερνήτη του ιστιοφόρου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.