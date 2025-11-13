Φυλακές Κορυδαλλού: Πακέτα στους έγκλειστους με drones – Καταγγελίες για ρίψεις όπλων και ναρκωτικών

Άγνωστες επιθέσεις και «αερομαχίες» drones αλλά και φρουρών του σωφρονιστικού καταστήματος, σημειώνονται στις φυλακές Κορυδαλλού, σύμφωνα με έγγραφα που παρουσιάζει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Όπως προκύπτει από αναφορές σωφρονιστικών υπαλλήλων, τουλάχιστον 7 φορές τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκαν τηλεκατευθυνόμενα «αεροχήματα» στην Α’, στη Δ και Β πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, όπου έριξαν ύποπτα αντικείμενα- πιθανόν με ναρκωτικά, κινητά, όπλα κλπ.- στα προαύλιά τους χωρίς αυτό να έχει γίνει, όπως φαίνεται, αντιληπτό από το σύγχρονο σύστημα Antidrone, το οποίο είναι δημιούργημα του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ που έχει εγκατασταθεί τους τελευταίους μήνες στη μεγαλύτερη φυλακή της χώρας.

Σειρά εγγράφων αναδεικνύουν τις ενημερώσεις για τις… πυκνές πτήσεις των πιθανόν έμφορτων drones στις φυλακές Κορυδαλλού, αλλά και την αδυναμία του συστήματος εντοπισμού τους, κάτι που αποδίδεται και σε λάθος τοποθέτησή του σε σημείο με μικρό πεδίο ελέγχου και επιτήρησης.

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», έχει διαπιστωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις πολλά από τα παράνομα αντικείμενα που κατάσχονται σε κελιά κρατουμένων, προέρχονται από τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα που τα ρίχνουν – κυρίως το βράδυ- στα προαύλια των διαφόρων πτερύγων του σωφρονιστικού καταστήματος.

Για τον λόγο αυτόν, την άνοιξη η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής προμηθεύτηκε για 10 φυλακές της χώρας συστήματα antidrone και στις 15 Μαρτίου είχε υπάρξει ανακοίνωση για την εκπαίδευση 20 εξωτερικών φρουρών σωφρονιστικών καταστημάτων στη λειτουργία και επιχειρησιακή αξιοποίηση συστημάτων antidrone- jammer.

Το σύστημα αυτό εγκαταστάθηκε στην ταράτσα του διοικητηρίου των φυλακών Κορυδαλλού με προσωρινούς χειριστές στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια, χωρίς να αποσαφηνιστούν οι λόγοι, μεταφέρθηκε σε σκοπιά ανάμεσα στην ΣΤ’ πτέρυγα και το Νοσοκομείο των φυλακών, με χειριστές πλέον εξωτερικούς φρουρούς των φυλακών.

Αμέσως όμως υπήρξαν αναφορές για «μικρότερες δυνατότητες εποπτείας» και ίσως ακριβώς λόγω αυτής της δυσλειτουργίας, δόθηκε η δυνατότητα σε έμπειρους χειριστές drones να ρίξουν στη φυλακή τα όπλα που βρέθηκαν πρόσφατα. Για τη μετακίνηση του συστήματος υπήρξαν μόνον υπαινιγμοί ότι έγινε για λόγους ελέγχου των κινητών, όσων στρατιωτικών το χειρίζονταν στην πρώτη φάση λειτουργίας του, οπότε και δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο ελεγκτικό κενό, όπως αναφέρει η εφημερίδα.

Αποκαλυπτικές αναφορές

Ενδεικτικό του παρασκηνίου είναι το έγγραφο που έστειλαν στις 2 Νοεμβρίου 2025 οι εξωτερικοί φρουροί των φυλακών Κορυδαλλού, στο οποίο υπάρχει καταγραφή μαρτυρίας εξωτερικού φρουρού που εκτελούσε σκοπιά κοντά στο Ψυχιατρείο ότι «το μεσημέρι εκείνης της ημέρας είδε να ίπταται αντικείμενο τύπου drone πάνω από τη δικαστική φυλακή σε μεγάλο ύψος και το οποίο άφησε δέμα χρώματος λευκού, το οποίο πιθανόν να έπεσε σε προαύλιο της Δ΄ πτέρυγας ή στην ταράτσα αυτής και εν συνεχεία αποχώρησε προς το Σχιστό όπου και έχασε την οπτική του επαφή».

Σύμφωνα με το έγγραφο το ίδιο αντιλήφθηκε και άλλος ειδικός φρουρός. Όπως όμως σημειώνεται, άλλοι σκοποί, από διαφορετικές φρουρές, δεν αντελήφθησαν κάτι, ενώ «δεν τέθηκε σε λειτουργία η συσκευή antidrone από τον αρμόδιο εξωτερικό φρουρό που εκτελούσε τα ανάλογα καθήκοντα στην υπερυψωμένη σκοπιά “6”». Όμως ενδεικτικό της σύγχυσης και της διαμάχης που υπάρχει εντός του Κορυδαλλού είναι ένα άλλο έγγραφο – στις 29 Οκτωβρίου 2025 – που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ», από το οποίο προκύπτει ότι σωφρονιστικοί υπάλληλοι από τα μαγειρεία των φυλακών, αλλά και από άλλα σημεία του Κορυδαλλού, ενημέρωσαν τους εξωτερικούς φρουρούς για πτήσεις drones στις φυλακές.

Η απάντηση όμως των αρμοδίων σε έγγραφο με τίτλο «Παρουσία μη επανδρωμένου αεροχήματος άνωθεν του συγκροτήματος σωφρονιστικών καταστημάτων Κορυδαλλού» ήταν χαρακτηριστική της σύγχυσης: «Ο σωφρονιστικός υπάλληλος δεν διευκρινίζει την πηγή που τον ενημέρωσε για την ύπαρξη του αεροχήματος (το οποίο) σε καμιά περίπτωση δεν έγινε αντιληπτό από κανέναν εξωτερικό φρουρό της υπηρεσίας μας, ασκώντα καθήκοντα φρούρησης υπερυψωμένης σκοπιάς την επίμαχη ημέρα». Επιπλέον ζητείται να παρουσιαστεί βιντεοληπτικό υλικό (άγνωστης προέλευσης) όχι για να βρεθεί η προέλευση του αναφερόμενου drone αλλά – όπως σημειώνεται – «με σκοπό την έναρξη τυχόν πειθαρχικού ελέγχου εις βάρος υπαλλήλων της υπηρεσίας μας»!