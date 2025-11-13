Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκανε απάτες – 30 συλλήψεις, άνω των 7,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη τους

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό - αστυνομία

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/11) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας πολίτες και αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 30 ατόμων, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με λεπτομέρειες για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

 

 

 

