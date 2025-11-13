«Λογίστρια» εξαπάτησε 20χρονη στο Ρέθυμνο – «Άδειασαν» τον τραπεζικό λογαριασμό της

Θύμα απάτης έπεσε μία 20χρονη στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να «αδειάσει» ο τραπεζικός λογαριασμός της μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν χθες όταν η 20χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα στον χώρο εργασίας της από μία άγνωστη γυναίκα που της παρουσιάστηκε ως λογιστής και της ανέφερε πως δικαιούται ένα χρηματικό ποσό.

Η 20χρονη πείστηκε από τα λεγόμενα της άγνωστης και ακολούθησε τις οδηγίες της με αποτέλεσμα να της δώσει πρόσβαση στους κωδικούς των λογαριασμών της.

Λίγη ώρα αργότερα, η κοπέλα διαπίστωσε πως της είχαν κλέψει 686 ευρώ από τον λογαριασμό της και αντιλήφθηκε πως είχε πέσει θύμα απάτης.

Κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών της απάτης.