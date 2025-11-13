Τζέφρι Επστάιν: Καθοδήγησε τη Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στο Ελσίνκι – «Πρέπει να τον δείτε για να τον καταλάβετε»

Φωτογραφίες: Reuters, AP

Νέες αποκαλύψεις φωτίζουν τον ρόλο του Τζέφρι Επστάιν ως συνδετικού κρίκου μεταξύ διεθνών ηγετών και στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ως προέδρου των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας τη βαθιά δικτύωση που είχε σε όλο τον κόσμο.

Τραμπ για τα email Επστάιν: «Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να εκτρέψουν την προσοχή από τα λάθη τους»

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα emails από τις έρευνες του Κογκρέσου δείχνουν τον Επστάιν να προσπαθεί να μεταφέρει πληροφορίες στους Ρώσους για τον Τραμπ.

Το μήνυμα του Επστάιν στους Ρώσους για τον Τραμπ

Στις 24 Ιουνίου 2018, σχεδόν ένα μήνα πριν από τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στην Ελσίνκι, ο Επστάιν προσπάθησε να στείλει μήνυμα στον κορυφαίο Ρώσο διπλωμάτη μέσω του πρώην πρωθυπουργού της Νορβηγίας, Θορμπιέρν Γιαγκλαντ.

Λευκός Οίκος για email Επστάιν: «Οι Δημοκρατικοί τα διέρρευσαν επιλεκτικά για να δυσφημίσουν τον πρόεδρο Τραμπ»

«Νομίζω ότι θα μπορούσατε να προτείνετε στον Πούτιν να μιλήσει ο Λαβρόφ μαζί μου για να αποκτήσει εικόνα για τον Τραμπ», έγραψε σε email, αναφερόμενος στον μακροχρόνιο υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας.

Ο Επστάιν ανέφερε ότι είχε συζητήσει για τον Τραμπ και με τον Βιτάλι Τσούρκιν, Ρώσο πρέσβη στον ΟΗΕ που απεβίωσε το 2017.

Στη δημοσιότητα νέα emails του Επστάιν που «καίνε» τον Τραμπ – «Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια»

«Ο Τσούρκιν ήταν υπέροχος. Κατάλαβε τον Τραμπ μετά τις συζητήσεις μας. Δεν είναι περίπλοκο. Πρέπει να τον δει κανείς για να καταλάβει, τόσο απλό είναι», έγραψε ο Επστάιν.

Στα emails, ο Γιαγκλαντ ανέφερε ότι την επόμενη μέρα θα συναντούσε τον βοηθό του Λαβρόφ και θα πρότεινε επικοινωνία με τον Επστάιν, αν και παραμένει ασαφές αν προχώρησε η επαφή.

Οι επαφές του

Ο Επστάιν σχολίασε επίσης τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στο Ελσίνκι, η οποία δέχθηκε παγκόσμια κριτική για τις εμφανείς παραχωρήσεις του Τραμπ: «Έχουν οι Ρώσοι πράγματα για τον Τραμπ; Σήμερα ήταν απογοητευτικό ακόμη και για τα δικά του στάνταρ», έγραψε ο Λάρι Σάμερς, πρώην υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Κλίντον και σύμβουλος Ομπάμα, σε email προς τον Επστάιν στις 16 Ιουλίου 2018.

Ο Επστάιν απάντησε την επόμενη μέρα: «Είμαι σίγουρος ότι θεωρεί πως πήγε πολύ καλά. Νομίζει ότι έχει γοητεύσει τον αντίπαλό του… Ασφαλώς δεν έχει καμία ιδέα για το συμβολισμό. Δεν έχει ιδέα για τα περισσότερα πράγματα».

Ακόμη χαρακτήρισε τη διαχείριση της συνόδου από τον Τραμπ «προβλέψιμη».

Έναν χρόνο πριν την επαφή με τον Γιαγκλαντ, ο ίδιος είχε ζητήσει από τον Επστάιν να τον επισκεφθεί στο Στρασβούργο για να τον βοηθήσει «να καταλάβει περισσότερα για τον Τραμπ και τι συμβαίνει στην αμερικανική κοινωνία».

Ανάμεσα στις διεθνείς επαφές του Επστάιν ήταν και ο επιχειρηματίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σουλτάνος Ahmed bin Sulayem, ο οποίος δύο εβδομάδες πριν την ορκωμοσία του Τραμπ ρώτησε αν έπρεπε «να αποδεχθεί την πρόσκληση» από τον συνεργάτη του Τραμπ, Τομ Μπαράκ.

Ο Επστάιν απάντησε ότι ίσως αξίζει να την αποδεχθεί για να κάνει επαφές στην Ουάσιγκτον ή τη Νέα Υόρκη. Ο Σουλάιμ ρώτησε: «Νομίζεις ότι θα είναι δυνατό να χαιρετήσω τον Τραμπ;», χωρίς να είναι σαφές αν ο Επστάιν απάντησε.

Η αντίδραση του Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, ωστόσο η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε: «Το ευρύτερο σύνολο των emails δεν αποδεικνύει απολύτως τίποτα πέρα από το ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκανε κάτι κακό».

Ο ίδιος ο Τραμπ αργότερα δημοσίευσε στο Truth Social: «Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν ξανά να φέρουν στο προσκήνιο το ψεύτικο θέμα του Τζέφρι Επστάιν, επειδή θα κάνουν οτιδήποτε για να αποσπάσουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα κατάφεραν στο shutdown».

Με πληροφορίες από: Politico

