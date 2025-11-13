Νότια Κορέα: Φορτηγό παρέσυρε κόσμο σε υπαίθρια αγορά – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 18 τραυματίες

Φωτογραφία: Yonhap

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν, μεταδίδει το Associated Press, όταν ένα φορτηγό έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πεζούς σε υπαίθρια αγορά στην πόλη Μπουτσέον της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με τις αρχές, το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν το φορτηγό, που οδηγούσε ένας άνδρας περίπου 60 ετών, βγήκε εκτός ελέγχου και παρέσυρε πολίτες στην υπαίθρια αγορά της πόλης.

Η Μπουτσέον βρίσκεται στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Σεούλ.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, το όχημα κινήθηκε ανεξέλεγκτα για περίπου 150 μέτρα, προτού καταλήξει να χτυπήσει δεκάδες ανθρώπους και πάγκους της αγοράς.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αξιωματούχοι της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι το φορτηγό φαινόταν αρχικά να κινείται προς τα πίσω για 28 μέτρα, προτού επιταχύνει απότομα και κατευθυνθεί μέσα στο πλήθος.

Ο οδηγός συνελήφθη επί τόπου, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Σύμφωνα με τον Son Byeong-sam, αξιωματούχο της αστυνομίας της Μπουτσέον, «ο οδηγός δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο άνδρας αποδίδει την τραγωδία σε μηχανική βλάβη του οχήματος. «Ο οδηγός ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για ξαφνική, ακούσια επιτάχυνση», δήλωσε ο Park Geum-cheon, αξιωματούχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μπουτσέον, σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ωστόσο πως «είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί αυτός ο ισχυρισμός με βάση τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνουν το όχημα να κινείται».

Οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν γυναίκες γύρω στα 70, σύμφωνα με την αστυνομία. Από τους 18 τραυματίες, τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ 6 άλλοι χαρακτηρίστηκαν ως «επείγοντα περιστατικά».

Οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα αλλά παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.

 

