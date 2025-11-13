Ρεκόρ εκπομπών CO2 το 2025 εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρεκόρ εκπομπών CO2 το 2025 εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων αναμένεται να σπάσουν νέο ρεκόρ το 2025, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη αναφοράς που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα και κάνει σαφές ότι πλέον είναι ουσιαστικά «αδύνατο» να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε επίπεδο κατώτερο του 1,5° Κελσίου.

Σύμφωνα με την έκθεση Global Carbon Project, που εκπονείται από 130 επιστήμονες και δίνεται στη δημοσιότητα κάθε χρόνο καθώς οι χώρες του κόσμου συμμετέχουν στις συνόδους του ΟΗΕ για το κλίμα – εν προκειμένω την COP30 – οι εκπομπές CO2 εξαιτίας της καύσης άνθρακα, πετρελαίου και αερίου θα αυξηθούν το 2025 κατά 1,1% σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, φθάνοντας τα 38,1 δισεκατομμύρια τόνους.

Πρόκειται για αύξηση «πάνω από τον ετήσιο μέσο όρο τα τελευταία δέκα χρόνια, που ήταν 0,8%», τονίζεται στη μελέτη, που επισημαίνει ότι οι εκπομπές είναι πλέον 10% υψηλότερες απ’ ό,τι το 2015, τη χρονιά της συμφωνίας του Παρισιού, που φιλοδοξούσε να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στους 2° Κελσίου και ιδεατά στον 1,5° Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή.

Μολονότι οι εκπομπές μειώθηκαν σε διάφορες χώρες, κυρίως χάρη στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αντικατάσταση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης με ηλεκτροκίνητα και τη μείωση της αποψίλωσης των δασών, «συλλογικά, ο κόσμος δεν ανέρχεται στο ύψος των περιστάσεων», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκλεν Πίτερς του Κέντρου Διεθνούς Έρευνας για το Κλίμα.

«Καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί και όλοι πρέπει να κάνουν περισσότερα», πρόσθεσε.

Προϋπολογισμός διοξειδίου του άνθρακα σχεδόν εξαντλημένος

Η μελέτη, που αναμενόταν όπως και σε προηγούμενες COP για να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της εκτροπής από τους στόχους για το κλίμα σε διεθνές επίπεδο την τρέχουσα χρονιά, υπολογίζει ότι η ποσότητα του CO2 που απομένει για να επιτευχθεί το όριο του 1,5° Κελσίου δεν είναι παρά 170 δισεκατομμύρια τόνοι.

«Αυτό ισούται με τέσσερα χρόνια εκπομπών με τον τρέχοντα ρυθμό προτού ο προϋπολογισμός που θα επέτρεπε τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5° Κελσίου εξαντληθεί. Κατά συνέπεια, αυτό (σ.σ. ο περιορισμός) είναι πρακτικά αδύνατο», υπογράμμισε ο καθηγητής Πιερ Φρίντλινγκσταϊν, του πανεπιστημίου του Έξετερ, επικεφαλής της μελέτης.

Η διαπίστωση της αποτυχίας έγινε επιβεβλημένη όλο το 2025 και πλέον αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, κλιματολόγους, τον πρόεδρο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (GIEC) και τα κράτη που συμμετέχουν στην COP30. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η υπέρβαση αυτή θα είναι προσωρινή — αλλά γι’ αυτό μπορεί να απαιτηθούν δεκαετίες.

Αν συνεχιστεί η σημερινή τροχιά, η θερμοκρασία του πλανήτη θα αυξηθεί από 2,3 ως 2,5° Κελσίου ως το τέλος του αιώνα, ακόμη κι αν οι χώρες τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, εκτίμησε ο ΟΗΕ λίγο από το ραντεβού στην Μπελέμ.

Η τάξη μεγέθους είναι παρόμοια (+2,6° Κελσίου ως το 2100) με υπολογισμούς που δημοσιεύονται επίσης σήμερα από το Climate Action Tracker.

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις των κυβερνήσεων «δεν αλλάζουν τίποτα», σύμφωνα με την ομάδα των επιστημόνων.

Νέο ρεκόρ του άνθρακα

Το 2025, οι εκπομπές που οφείλονται συγκεκριμένα στην καύση άνθρακα θα φθάσουν σε νέο ρεκόρ, ανεβαίνοντας κατά 0,8% σε παγκόσμια κλίμακα, εξαιτίας των αυξήσεων στις ΗΠΑ και στην Ινδία.

Οι εκλύσεις εξαιτίας της καύσης πετρελαίου και αερίου αυξάνονται επίσης, αντίστοιχα κατά 1 και 1,3%. Όσον αφορά το αέριο, οι εκπομπές «μοιάζουν να επιστρέφουν στην καταγραφόμενη εμμένουσα αυξητική τάση πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», κατά τη μελέτη.

Κατά περιοχές, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέστρεψαν την πτωτική τάση που καταγραφόταν τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας αύξηση των εκπομπών τους – αντίστοιχα κατά 1,9% και 0,4% -, εν μέρει εξαιτίας των πιο ψυχρών χειμώνων, που αύξησαν τη ζήτηση για θέρμανση.

Οι εκπομπές της Κίνας, της χώρας που ρυπαίνει περισσότερο, μοιάζουν να σταθεροποιούνται (+0,4%), όμως, σύμφωνα με τον κ. Πίτερς, η αβεβαιότητα για τις πολιτικές της χώρας καθιστούν πρόωρη οποιαδήποτε εκτίμηση για το εάν έφτασαν στην κορύφωσή τους ή όχι.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο αν έχετε την εξυπνάδα του Sherlock Holmes θα μπορέσετε να βρείτε ποιο από τα τρία κοσμήματα είναι ψεύτικο σε 25″

Η κρυφή υπερτροφή που μπορεί να καταπολεμήσει το άγχος και να προστατεύσει το έντερο

Έκπτωση φόρου για ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις ανελκυστήρων – Αναλυτικός οδηγός

Δημόσιο: Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος της ΓΓΕΕ για τις διαφημίσεις

Samsung Galaxy S26 Plus: Επανεμφανίζεται με νέο camera island

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
06:39 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Σεργκέι Λαβρόφ: Ελπίζουμε ότι οι ΗΠΑ δεν θα προβούν σε ενέργειες που θα κλιμάκωναν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε στο πλαίσιο συνέντευξής του, αποσπάσματα της...
05:10 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που θα υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του shutdown

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης τη νομοθετική πρόταση που ανοί...
04:55 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Tο Ισραήλ καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη μεταχείριση Παλαιστινίων κρατουμένων στην επιτροπή κατά των βασανιστηρίων του ΟΗΕ

Το Ισραήλ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανισ...
04:10 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Εκατοντάδες συλληφθέντες από την αστυνομία μετανάστευσης αφέθηκαν ελεύθεροι, με εντολή δικαστή στο Ιλινόι

Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε χθες Τετάρτη την αποφυλάκιση υφ’ όρον των εκατοντάδω...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα