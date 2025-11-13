Σαν σήμερα 13 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Ευχρηστίας

Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης

Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας

Γεγονότα

1824: Μεσούσης της Ελληνικής Επανάστασης, ξεσπά εμφύλιος πόλεμος στην Αρκαδία, μεταξύ «κυβερνητικών» (Βάσος Μαυροβουνιώτης) και «αντικυβερνητικών» (Κολοκοτρωναίοι). Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, φονεύεται ο γιος του «γέρου του Μοριά», Πάνος Κολοκοτρώνης, σε ηλικία 26 ετών.

Γεννήσεις

1792: Έντουαρντ Τρελόνι, Άγγλος τυχοδιώκτης και συγγραφέας, που έλαβε ενεργό μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Στους Έλληνες ήταν γνωστός ως Εδουάρδος Τρελώνης. (Θαν. 13/8/1881)

Θάνατοι