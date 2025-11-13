ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων ο τερματισμός του μακροβιότερου shutdown στην χώρα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης τη νομοθετική πρόταση που ανοίγει τον δρόμο για τον τερματισμό της μακροβιότερης αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας. Το νομοσχέδιο, το οποίο είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία, προβλέπει προσωρινή χρηματοδότηση έως τις 30 Ιανουαρίου, ώστε να επανέλθουν σε λειτουργία οι κρατικές υπηρεσίες και να αρχίσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις για μια πιο μόνιμη λύση.

Μετά από έξι εβδομάδες πολιτικής αντιπαράθεσης και διοικητικής παράλυσης, οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, βάζοντας τέλος σε ένα αδιέξοδο που κράτησε 43 ημέρες και είχε αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους χωρίς μισθό. Η τελική ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά, δείχνοντας πόσο οριακή ήταν η πλειοψηφία.

Η διαδικασία είχε προηγούμενο στάδιο, γνωστό ως “rule vote”, το οποίο αφορούσε την άδεια της Βουλής να συζητήσει και να προχωρήσει στην τελική ψήφιση του νομοσχεδίου. Σε αυτό το στάδιο η πρόταση εγκρίθηκε με 213 ψήφους υπέρ και 209 κατά, δίνοντας το πράσινο φως για τη συνέχεια της διαδικασίας. Η τελική ψηφοφορία, που ακολούθησε, ολοκληρώθηκε με 222 υπέρ και 209 κατά, επιβεβαιώνοντας τη βούληση του σώματος να τερματιστεί η αναστολή λειτουργίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λειτουργεί έως τις 30 Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα επανεκκινούνται βασικά προγράμματα όπως τα επιδόματα διατροφικής βοήθειας (SNAP) και οι κοινωνικές επιδοτήσεις μέχρι το τέλος του δημοσιονομικού έτους 2026. Ωστόσο, το σχέδιο δεν περιλαμβάνει παράταση των επιδοτήσεων για την υγειονομική ασφάλιση του προγράμματος Affordable Care Act (Obamacare), γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από πλευράς Δημοκρατικών. Όπως δήλωσαν στελέχη της μειοψηφίας, η μη συνέχιση των επιδοτήσεων «απειλεί εκατομμύρια Αμερικανούς με αύξηση του κόστους περίθαλψης».

Η Γερουσία είχε εγκρίνει την ίδια πρόταση μία ημέρα νωρίτερα, με 60 ψήφους υπέρ και 40 κατά, εξασφαλίζοντας τη συνταγματική πλειοψηφία που απαιτείται για την προσωρινή παράταση της χρηματοδότησης. Παράλληλα, η Επιτροπή Κανονισμών της Βουλής (House Rules Committee) είχε δώσει το πράσινο φως για τη συζήτηση του νομοσχεδίου με ψήφους 8 υπέρ και 4 κατά, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την ολομέλεια.

Ο Τραμπ θα υπογράψει το νομοσχέδιο για το τέλος του κυβερνητικού shutdown

Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του νομοσχεδίου από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες. Μετά την υπογραφή του, η κυβέρνηση θα επαναλειτουργήσει πλήρως, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, οπότε και θα αρχίσουν νέες διαπραγματεύσεις για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία χρηματοδότησης.

Παρότι η ψήφιση του νομοσχεδίου θεωρείται σημαντικό βήμα για την ομαλοποίηση της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το θέμα του προϋπολογισμού θα παραμείνει σημείο σκληρής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, ιδιαίτερα στα ζητήματα των κοινωνικών προγραμμάτων και της φορολογικής πολιτικής.